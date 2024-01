Les 3 meilleurs rappeurs de tous les temps selon Rick Ross

La question fait fréquemment débat auprès des auditeurs de rap : qui est le meilleur rappeur de l’histoire ? Rick Ross a son avis sur le sujet et vient de confier son classement des trois meilleurs rappeurs de tous les temps.

De passage dans l’émission du streamer Adin Live, Rick Ross a cité trois grands du rap pour donner son top 3 des meilleurs rappeurs, avec bien évidemment les deux légendes disparues, Tupac et The Notorious B.I.G., ainsi que Jay-Z. « Le top trois ? C’est Big, c’est Pac, et c’est Jay-Z », a-t-il affirmé sur le podium de ce classement. Avant de justifier ses propos, notamment à l’égard de la nouvelle génération : « Pour les jeunes, sachez que lorsque vous entendez les gars comme moi et d’autres dire ces noms si souvent, c’est parce qu’ils ont eu le plus grand effet. ».

« Ce sont les gars que nous avons vus devenir riches, Jay, Puff, c’est vraiment la première génération que nous avons vue devenir riche », poursuit ensuite Rick Ross pour s’expliquer sur ses choix. Il a d’ailleurs souvent fait l’éloge de Tupac Amaru Shakur dans ses déclarations. William Leonard Roberts II de son vrai nom, a ensuite commenté la valeur du prix d’un dîner en compagnie de Jay-Z. Le mari de Beyoncé demande la somme d’un demi-million de dollars. « En 2008, quand j’ai sorti mon deuxième album, j’ai eu une réunion avec Hov. Nous sommes allés déjeuner au Philippe Chow, à Manhattan. Il m’a dit : “Rozay, au lieu d’écrire sur tous les rythmes que tu aimes, écris sur tous les disques que tu peux faire fonctionner.” ».

« Il m’a raconté une petite histoire sur “Big Pimpin’”. J’ai dit : “D’accord, je parie.” Je suis passé d’un disque sur 80 rythmes que j’aimais à 40 disques sur 80 que je pouvais faire fonctionner. Cela m’a permis de passer à un autre niveau en tant qu’auteur, en tant qu’artiste », précise Rick Ross sur ce repas avec Jay-Z. Les choix de Rick Ross sont loin d’être unanimes, mais ils reflètent bien son admiration pour les trois légendes du rap. Tupac et The Notorious B.I.G. sont considérés comme les deux plus grands rappeurs de tous les temps, et Jay-Z est souvent considéré comme l’un des rois du rap.

Le classement de Rick Ross est basé sur plusieurs critères, notamment la qualité des albums, l’influence sur le rap et la popularité auprès du public. Les trois rappeurs qu’il a choisis ont tous marqué l’histoire du rap, et ils continuent d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.