Kaaris donne son avis sur Nouvelle École et annonce un feat

Après la parution de son dernier album, Day One, Kaaris ne chôme pas et vient de confier avoir enregistré une collaboration inédite avec le rappeur belge Fresh, tout en donnant son avis sur l’émission de Netflix, la Nouvelle École, dont la troisième saison est en préparation.

La connexion Kaaris-Fresh arrive très fort !

Il y a quelques jours, la photo de Kaaris avec Paul Mirabel à ses côtés est devenue virale sur le web. On en sait un peu plus sur cette rencontre entre les deux hommes : ils se sont retrouvés pour un nouvel épisode de “Mehdi et Demi”, animé par Mehdi Maïzi et diffusé sur YouTube en partenariat avec Les Produits Laitiers. Le duo a discuté de divers sujets face aux deux animateurs. Ils ont répondu à un petit quiz sur le rap français, confié avoir failli tourner un film ensemble, parlé de cinéma et de la carrière d’acteur du rappeur français.

Lors de ce quatrième épisode de Medhi et Demi, le journaliste spécialisé dans le rap a questionné Kaaris pour connaître son opinion sur le programme La Nouvelle École, car il ne s’est jamais exprimé sur cette émission qui a fait parfois débat auprès de certains rappeurs. L’artiste originaire du 93 a avoué apprécier le concept du télécrochet rap de Netflix tout en révélant qu’un featuring avec le vainqueur de la première édition, Fresh, est prêt. Le morceau figurera sur le nouvel opus de Fresh, dont la sortie n’a pas encore été annoncée.

« J’ai featé avec Fresh pour son prochain album. C’est pour ça que je te dis que j’ai rien contre ça », déclare Riska. Nous aurons donc droit à un featuring entre Kaaris et Fresh sur le futur projet du rappeur belge, une connexion très attendue qui s’annonce explosive.