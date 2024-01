La somme astronomique perdue par Magali Berdah à cause de Booba

En attendant que le conflit entre Magali Berdah et Booba se règle devant les tribunaux, la patronne de Shauna Events a estimé les pertes de sa société causées par l’acharnement du rappeur français exilé à Miami contre son agence. Le montant est très élevé et parait même extravagant, Kopp préfère d’ailleurs en rire.

En musique, Booba veut le pire pour Magali Berdah !

Cela fait désormais plus d’un an que Booba ne lâche rien dans sa lutte contre les influenceurs auteurs de placements de produits frauduleux. Il les nomme les « influvoleurs » et a décidé de cibler principalement Magali Berdah et son agence Shauna Events. Suite aux dénonciations du fondateur du 92i, l’agence est au plus mal et a même causé la rupture processionnelle de Maeva Ghennam avec Magali. Au mois d’octobre dernier, la justice a mis en examen l’auteur d’Ultra suite à la plainte de l’influenceuse. Elle accuse le rappeur de harcèlement alors que son empire est en train de s’effondrer avec d’importantes pertes de revenus pour son entreprise. B2O a été placé sous contrôle judiciaire par la justice, mais affirme défendre une noble cause pour défendre les internautes victimes de certains influenceurs.

“Mme Magali Berdah et la société Shauna Events sont victimes d’une campagne monstrueuse de dénigrement et de déstabilisation. Dont le seul objectif est qu’elles soient toutes les deux réduites à néant”, a relayé en fin d’année dernière Magali Berdah dans un communiqué sur les actes de Booba à son encontre. “À la diffusion de fausses accusations reliant la société Shauna Events à des faits qu’elle n’a pas commis, aux opérations massives de harcèlement, à la publication de montages dénigrants, s’est ajoutée la prolifération de menaces à l’encontre de ses clients et prestataires dans l’unique but d’amener ces derniers à cesser toute collaboration avec la société Shauna Events”, a expliqué ce message.

Dans ce communiqué, Magali Berdah estime avoir subi un préjudice de 30 millions d’euros. Une action en justice a été lancée par Shauna Events contre Booba pour demander réparation de cette perte en raison de sa “campagne de dénigrement”. Cette annonce n’a pas vraiment affecté le DUC, qui a pris cette demande avec humour avant de présenter sa propre agence d’influenceurs “éthiques” baptisée Starting Blok. La société a été créée au mois de novembre en compagnie de sa manageuse Anne Cibron. Elle a pour objectif de réunir des talents urbains allant des sports urbains, du street art ou encore du stand-up.