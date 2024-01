Magali Berdah vs Maeva Ghennam, nouvelles révélations : “Maeva a dû…”

Booba a réussi à semer la zizanie dans le monde de l’influence. Le rappeur doit se satisfaire des vives tensions actuelles entre Magali Berdah et Maeva Ghennam. Alix Desmoineaux vient de s’exprimer pour faire de nouvelles révélations sur le conflit entre les deux femmes qui s’opposent désormais frontalement. Une plainte a même été déposée pour régler leurs comptes.

Les placements de produits frauduleux sur les réseaux sont dénoncés depuis plusieurs mois par Booba, qui s’est lancé dans une guerre contre les influenceurs voleurs. Il a deux cibles principales : Maeva Ghennam et Magali Berdah. Au point que les deux amies sont devenues des ennemies. La tension est palpable entre elles depuis quelque temps.

Alix Desmoineaux se livre sur le clash Maeva Ghennam et Magali Berdah !

Après son passé dans l’univers de la téléréalité, Alix Desmoineaux est plus discrète dorénavant, mais elle demeure active sur ses réseaux. Dans un récent live sur TikTok, elle s’est confiée sur le différend entre les deux influenceuses.

Maeva Ghennam s’en prend à Magali Berdah depuis leur séparation professionnelle, ainsi que suite au séjour de cette dernière à Gaza et sa position de ne pas soutenir le peuple palestinien. “Je vais lui faire un procès parce que moi, j’ai toutes les preuves de quand je me plaignais, de ce qu’elle me disait comme excuses”, a-t-elle averti cette semaine.

Alix Desmoineaux, qui était proche de Maeva Ghennam par le passé, mais n’a plus aucun contact avec elle aujourd’hui, n’est pas surprise de cette embrouille. Elle affirme que la patronne de Shauna Events doit beaucoup d’argent à plusieurs personnes.

“Quand tu fais des trucs qui ne sont pas corrects, et que, en plus, tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi, Maeva a dû en avoir ras-le-bol. Mais je peux vous dire qu’à l’époque […], il y avait déjà des soucis de paiement de Magali.”, a-t-elle confié pour confirmer les accusations de Maeva Ghennam contre Magali Berdah.

Alix Desmoineaux affirme n’avoir pas du tout aimé les méthodes de travail de la dirigeante de Shauna Events. Elle lui a proposé un contrat de 40 000 euros par mois pour signer avec sa société, avant d’être relancée intempestivement suite à son refus.