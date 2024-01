Père de 11 enfants, NBA Youngboy ne donne pas d’importance à la paternité

Au mois d’avril dernier, le rappeur NBA YoungBoy est devenu père pour la onzième fois ! C’est avec bonheur qu’il avait annoncé la naissance de son deuxième enfant avec sa dernière compagne, Jazlyn Mychelle, avec qui il est fiancé. L’artiste est au total père de 11 enfants avec neuf mères différentes et a étonnamment confié récemment ne pas donner une grande importance à la paternité malgré sa grande famille.

NBA YoungBoy n’est pas “fan” de la paternité !

NBA YoungBoy s’est bâti une sacrée descendance ces dernières années. En 2023, sa joyeuse fratrie a encore accueilli un nouveau membre suite aux révélations de sa compagne actuelle qui a révélé avoir accouché de son deuxième enfant en publiant des photos de l’heureux événement sur son compte Instagram pour confirmer l’information des médias américains. À l’occasion d’un entretien pour le magazine hebdomadaire américain Billboard, le rappeur américain a avoué être une personne très anxieuse, “J’ai très peur des gens. Je le jure sur la vie de mes enfants, j’ai peur des gens et je suis très timide”, avait-il confié, cela ne le perturbe toutefois pas pour agrandir sa progéniture avec plusieurs compagnes.

Dans une récente interview, NBA Youngboy s’est exprimé sur sa vie privée et son rôle d’être père de 11 enfants à seulement 24 ans en tenant des propos surprenants à ce sujet, sur le fait de ne pas donner énormément d’importance à la paternité dans sa vie dans des propos retranscrits par le média French Rap Us sur Twitter, “Je ne suis pas fan de ça pour être honnête“, a-t-il affirmé sur le fait d’être père. En plus de son rôle de papa, NBA Youngboy doit également assurer sa carrière qui connaît une folle ascension depuis quelques mois avec 18 millions d’auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming et 13 millions d’abonnés sur Youtube notamment grâce au tube “Bandit” avec Juice WRLD qui compte près de 900 millions d’écoutes sur Spotify.

En 2023 NBA Youngboy a même dépassé les 4 milliards de streams devenant ainsi l’un des rappeurs le plus écouté dans le monde.

