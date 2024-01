Cédric Doumbé : le nom de son adversaire va tomber, “ce sera incroyable”

Après son triomphe contre Jordan Zebo pour ses débuts en PFL, le prochain combat de Cédric Doumbé se fait attendre et selon son manager, l’annonce de son retour dans la cage ne devrait pas tarder, tout comme l’identité de son prochain adversaire.

L’annonce du prochain combat de Cédric Doumbé est imminente !

Le 30 septembre dernier, Cédric Doumbé n’a pas déçu lors de son premier combat en PFL. Il a battu Jordan Zebo en seulement neuf secondes au Zénith de Paris. Zebo était pourtant invaincu avant cet affrontement, mais le prodige de la MMA Factory n’a pas fait le poids contre The Best. L’ancien champion de kick-boxing devrait affronter un combattant plus coriace pour son deuxième combat en PFL, et le public est impatient d’apprendre la date de cet événement ainsi que le nom de celui qui acceptera de le défier.

Ancien champion du monde en kick-boxing, Cédric Doumbé tente de se faire un nom en MMA et demeure invaincu dans la cage avec 5 victoires en 5 combats, tous par KO, et aucun de ses adversaires n’a tenu plus de deux rounds. Pour cela, il devra se frotter aux meilleurs combattants. David Foucher, son manager, vient d’indiquer quelques informations sur l’identité du prochain challenger, dont le nom sera bientôt connu. “On repart au charbon ! Dans quelques jours, nous annoncerons le prochain combat de Cédric Doumbé”, a-t-il confié sur LinkedIn.

“Il y a 3 mois, nous marquions l’histoire du MMA avec un combat (et une promotion de combat) qui a fait le tour du monde. […] On regarde l’avenir maintenant, la prochaine étape sera incroyable”, précise David Foucher pour ajouter de l’excitation à cet événement dont l’officialisation ne devrait donc pas se faire attendre bien longtemps.