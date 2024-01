Benzema sanctionné par Al-Ittihad, la véritable raison de son absence révélée

Karim Benzema connaît une période compliquée avec son club d’Al-Ittihad. Alors que l’annonce de sa mise à l’écart par Marcelo Gallardo fait la Une de la presse sportive ce dimanche, suite à son absence à la reprise de l’entraînement de son équipe, les proches du joueur ont révélé la raison des problèmes de KB9 qui l’ont empêché de rejoindre ses partenaires : le joueur est bloqué sur l’île Maurice.

Les explications de l’entourage de Benzema sur son absence !

Après avoir tout remporté avec le Real Madrid, Benzema se rapproche de la fin de sa carrière et a décidé l’été dernier de quitter l’Espagne pour aller en Arabie saoudite. Il a rejoint Al-Ittihad et compte un bilan honorable de 9 buts et 5 passes décisives en 15 matchs de Saudi Pro League. Cependant, son club n’est que septième au classement du championnat d’Arabie saoudite avec seulement 28 points, très loin de la première place occupée par Al-Hilal avec 53 points. KB9 est sous le feu des critiques et aurait une relation très tendue avec son entraîneur actuel, selon la presse. La rumeur de son départ prend de l’ampleur et il vient même d’être sanctionné par Marcelo Gallardo.

En effet, Benzema était absent de la reprise de l’entraînement avec son club, alors qu’il venait également de désactiver de façon surprenante son profil Instagram. Le média espagnol AS a également révélé que KB9 ne s’est pas présenté à la réunion de son équipe. En réaction, Gallardo a décidé de l’exclure du groupe pour le stage de préparation prévu à Dubaï. Cependant, son entourage vient d’apporter une explication à cette absence.

Les proches de Karim Benzema ont fait savoir que le joueur n’a pas souhaité “sécher” la reprise et a eu un contretemps à l’arrivée du cyclone sur l’île Maurice, où il se trouve actuellement. L’attaquant français n’a pas pu quitter l’île en raison de la suspension des vols causée par le cyclone Belal, qui devrait frapper les îles de la Réunion et de Maurice ce dimanche. Toute la zone est en alerte rouge cyclonique. Reste à voir si Marcelo Gallardo sera convaincu par cette explication. Pour le moment, l’ancien Ballon d’Or est donc toujours bloqué et pas près de retrouver ses coéquipiers.