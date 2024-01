Booba démolit Mehdi Maizi et veut finir sa carrière

Booba est choqué par les goûts musicaux de Mehdi Maïzi et veut le détruire ! L’interprète de Sport Billy s’est trouvé une nouvelle cible en la personne de l’ancienne journaliste d’OKLM et y est allé très fort pour le démolir.

Sans aucune pitié, Booba veut terminer Mehdi Maïzi qui prend très cher !

La dernière interview de Mehdi Maïzi dans Le Code a agacé Booba. Le journaliste spécialisé dans le rap a invité Serane dans son émission. Le jeune rappeur s’est fait connaitre en 2020 avec le morceau “Pardonne-moi” dont le clip cumule plus de 500 000 vues, décrit comme “une énigme dans le rap francophone”, l’artiste se proclame comme une “Underground Legend” et prépare la sortie de son nouvel album “S.E.R” à paraitre le 12 janvier prochain. Avec cet entretien, il en assure la promotion et s’est offert une énorme visibilité suite à extrait vidéo de l’interview relayée par B2O sur son compte Twitter ce mardi soir, dans lequel, le jeune artiste parle de son style Plugg et DMV.

La séquence a énervé le DUC, le fondateur du 92i a commencé par s’en prendre à Serane et surtout à Mehdi Maïzi pour le choix des artistes qu’il invite dans son programme afin de le mettre en avant. Les deux hommes ont pourtant travaillé ensemble pendant plusieurs années. L’animateur a présenté des émissions sur OKLM Radio, le média de B2O qui a existé entre les années 2014 et 2020. Habitué à interviewer des rappeurs connus ou moins connus, la décision du journaliste de donner la parole au rappeur Serane laisse perplexe Kopp. “Cette année on s’occupe de tous ceux là. Vous allez voir. On va les remettre dans le droit chemin.”, poursuit Booba avant d’ajouter une série de tweets en affichant la femme de Mehdi alors qu’il avait préservé l’anonymat de sa compagne ainsi que sur sa vie privée.

“Mehdi Maïzi, 2024 je vais te faire une 2Pac“ lance par la suite Booba puis “t’es pas concentré Mehdi Moizi tu vas voir” et “on va te montrer…“ avec les images du clip de Serane. “Au moins ça aura mis la lumière sur la “NEW WAVE” il doit sûrement y avoir de grands talents parmi eux” ironise ensuite B2O et ajoute sur la compagne du journaliste “Elle s’est mis en privé direct alors qu’on n’a encore rien révélé. C’est le anticipeeey” et “@FcSerane t’aurait jamais dû accepter l’invitation de @MehdiMouse et @MehdiMouse n’aurait jamais dû t’inviter. Le F.C.Pirate m’a rendu son dossier et à mon réveil y aura plus de new wave ni de plug. C’est dommage. Tout ça à cause d’un bobo harki voleur de culture…”.

De quoi craindre le pire pour Mehdi Maïzi connaissant l’acharnement de Booba envers les personnalités qu’il n’apprécie pas. Le conflit entre le rappeur et le journaliste date de l’époque de la fin de la collaboration de ce dernier avec le média OKLM, depuis B2O a une certaine rancœur et n’hésite pas à la tacler publiquement en l’accusant notamment de nuire à la culture du rap.

Mehdi Moizi est devenu un véritable fléau pour notre culture. Je vais devoir sévir… 🏴‍☠️ @MehdiMouse pic.twitter.com/z8oWkTKfad — Booba (@booba) January 9, 2024

Cette année on s’occupe de tous ceux là. Vous allez voir. On va les remettre dans le droit chemin. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/a8NlL5Moz0 — Booba (@booba) January 9, 2024

Au moins ça aura mis la lumière sur la “NEW WAVE” il doit sûrement y avoir de grands talents parmi eux… https://t.co/Wr0PGKRb5e pic.twitter.com/W4Ur0D5NFS — Booba (@booba) January 10, 2024