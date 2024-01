Josman, la victoire de la musique

Après sa razzia sur la première cérémonie des Flammes en mai dernier, Josman continue de s’imposer en toute discrétion comme l’un des nouveaux leaders de la scène rap actuelle avec une première nomination pour lui aux Victoires de la musique .

Cette nomination dans la catégorie ‘Album de l’année’ vient récompenser un début de carrière jalonné de succès. De multiples récompenses, des concerts complets dans toutes les villes de France, des millions de streams et un public d’une fidélité rare. A quelques semaines d’un premier Accor Arena (complet depuis près d’un an) cette apparition au milieu d’artistes plus mainstream que lui est une véritable validation du travail accompli et de tout le chemin parcouru par le rappeur originaire de Vierzon.

Indépendant depuis ses débuts, Josman a su s’imposer dans le paysage français à force de travail et en fuyant toute exposition inutile. Lui se révèle sur disque et sur scène. Par la precision de son écriture et de sa musique aussi. Une recherche permanente de qualité et une exigence au centre de toute sa carrière. Sans jamais griller les étapes, Josman se pose aujourd’hui comme l’une des plus grosses têtes d’affiche de la nouvelle génération rap. Un talent brut aujourd’hui exposé aux yeux de tous.