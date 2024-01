Renault veut faire une Twingo spéciale Jul

La marque automobile française Renault vient de lancer un défi fou et vraiment insolite aux internautes pour produire une modèle de Twingo très spéciale, une version dédicacée au rappeur marseillais Jul qui vient de sortir son nouvel album Décennie.

La proposition ressemble à une vaste blague, mais semble très sérieuse et est rapidement devenue virale sur Twitter. Renault a posté une surprenante photo d’une Twingo avec l’inscription “Twingo x JUL” accompagnée du célèbre symbole de ralliement de l’interprète de “Tchikita”, le singe des deux mains pour former les trois lettres de son nom de scène, le J, le U et le L.

L’incroyable collaboration inédite entre Jul et Twingo présentée par Renault

« Une décennie que tu nous rends hommage @jul, à notre tour. 100k RT et on fait une Twingo ensemble ? » annonce la marque automobile avec un losange comme logo. Même s’il est mentionné dans la publication, le rappeur n’a pas pour le moment relayé cette étonnante information pour la sortie éventuelle d’un modèle exclusif en version limitée à l’occasion de ses 10 ans de carrière dans la musique qu’il fête cette année, d’où le nom de son dernier projet en date nommé Décennie disponible depuis le vendredi 19 janvier 2024.

À l’heure actuelle, le tweet compte un peu plus de 3 000 retweets, mais l’information fait le buzz et pourrait le faire rapidement monter à plus de 100 000 comme évoqué par le message pour conclure cette collaboration pour le moins déconcertante.

Il y a un peu moins de 4 ans, à l’occasion d’un partenariat avec Deezer pour la parution de l’album Rien 100 Rien, Jul avait utilisé une Twingo pour sa promotion avec des centaines de voitures de ce modèle à l’effigie de son projet en circulation dans les plus grandes villes de France.