PLK, Koba LaD et Zola : les impressionnants démarrages de Frères Ennemis et Chambre 140

Ce vendredi a été marqué par une actualité chargée dans les sorties de rap français et les premiers scores viennent de tomber ! Koba LaD et Zola se sont réconciliés pour présenter un album intitulé Frères Ennemis, tandis que PLK a sorti la deuxième partie de Chambre 140.

Les gros scores de PLK, Koba LaD et Zola !

Deux poids lourds de la nouvelle génération du rap français, Koba LaD et Zola, se sont unis. Pour le moment, c’est un choix gagnant au niveau des chiffres, puisque le projet réalise un beau démarrage en streaming avec un score de 2,492 430 millions d’écoutes uniquement sur Spotify en 24 heures. Le duo réussit aussi l’exploit de placer les 11 morceaux de l’album dans le top 50 des titres les plus écoutés en France, avec deux belles entrées, celles des singles Temps en Temps (n°2, dont le clip cumule près de 2 millions de vues sur YouTube) et Amiri Jeans (n°4).

Un autre rappeur se place au sommet des charts, PLK, avec Chambre 140 (Part. 1 & 2). Le projet cumule 3,7 millions de streams en 24 heures sur Spotify France ! La première partie de cet album s’est d’ailleurs positionnée à la seconde place du Top Album cette semaine, notamment grâce au succès du single Ca mène à rien en collaboration avec Gazo, qui totalise plus de 3 millions d’écoutes en une semaine d’exploitation. Pour la partie 2 du projet, le titre En mieux avec Hamza a fait une belle entrée à la cinquième place du Top Single en cumulant 333 000 streams en 24 heures.