C’est non pour Zidane à la tête de l’équipe d’Algérie

Un échange a bien eu lieu entre l’agent de Zinédine Zidane et les dirigeants de la sélection de football algérienne afin que l’ancien entraîneur du Real Madrid soit le nouveau sélectionneur de l’Algérie, mais Zizou n’a pas accepté l’offre.

Depuis le départ de Djamel Belmadi suite à son échec à la dernière édition de la CAN, tout le peuple algérien s’est mis à rêver d’avoir Zidane à la tête de la sélection. Après tout remporté avec le Real Madrid et bloqué par Didier Deschamps pour devenir sélectionneur de l’équipe de France, l’ex-numéro 10 des Bleus n’a plus entraîné d’équipe depuis son départ du club madrilène en 2021, et des rumeurs d’un retour refont fréquemment surface sans jamais se concrétiser.

Même s’il a évolué pendant sa carrière sous le maillot bleu-blanc-rouge de l’équipe de France de football, Zidane est aussi d’origine algérienne, ce qui aurait pu l’inciter à reprendre son rôle d’entraîneur à la tête de l’équipe d’Algérie. Depuis la semaine dernière, la rumeur revient avec insistance dans la presse, et la délégation algérienne a bien rencontré Alain Migliaccio, l’agent de Zizou à Paris, le week-end dernier en région parisienne. Cependant, la négociation a tourné court.

Au désarroi des supporters algériens, Zidane n’a en effet pas accepté la proposition et n’envisage pas de devenir sélectionneur des Fennecs. Il a poliment refusé la demande. C’est Julen Lopetegui qui pourrait prendre en mains la sélection.