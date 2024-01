Dinos pète les plombs selon Booba sur l’interdiction de filmer ses concerts

Attention tacle à la gorge, nouvelle charge de Booba contre Dinos suite à une annonce qui ne lui a pas plu !

Dans ses nombreux ennemis, Booba cible depuis quelques mois Dinos suite à son triomphe à la cérémonie des Flammes avec le trophée de l’album de l’année contre son poulain SDM et sa prestation à la 48ᵉ cérémonie des César, le DUC s’en prend au rappeur du label SPKTAQLR. Même si celui-ci reste indifférent aux provocations, cela n’a pas assagi Kopp qui vient d’en remettre une couche suite à la surprenante décision de l’auteur d’Hiver à Paris.

Dinos vient de publier un étonnant communiqué concernant sa tournée à venir à l’intention de son public. Pour son Process Tour à venir qui va débuter le 29 mars avec des dates de concerts dans les villes d’Annecy, Marseille, Reims, Poitiers, Mulhouse, Metz, Bordeaux ou encore Strasbourg, le rappeur a fait le choix d’interdire l’utilisation des smartphones pendant sa performance sur scène dans le but d’empêcher les spectateurs de prendre des photos et des vidéos durant son spectacle. “Le Process Tour commence dans quelques jours et je veux qu’on vive le moment, sans distraction. Juste, vous et moi dans l’instant présent. C’est pourquoi il sera interdit de filmer et de prendre des photos durant le show.”, annonce-t-il pour expliquer qu’il souhaite que le public puisse vivre pleinement le moment présent pendant son concert au lieu de le suivre, derrière un écran, à le filmer. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Booba, l’ancien membre du groupe Lunatic n’appréciant pas d’imposer une telle règle.

“Ca se prend pour Taylor Swift”, B2O clash fort !

“Voilà ce qui arrive quand vous faites gagner des faux prix à des faux rappeurs, ça pète les plombs, ça s’prend pour Taylor Swift ! Allez, vas-y là-bas !”, commente Booba sur son compte Instagram pour piquer Dinos sur ce choix de bloquer son public sur l’utilisation des téléphones portables. Cette décision radicale fait beaucoup parler depuis quelques jours et ne plait visiblement pas à B2O qui, de son côté, préfère laisser ses fans libres de leurs agissements pendant ses concerts.

Ce tacle ne devrait pas faire changer d’avis Dinos sur cette interdiction, ni susciter une réaction pour répliquer à Booba, car, depuis le début des attaques à son encontre, il n’a pas donné suite aux critiques le concernant.