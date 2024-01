Ninho annonce son Stade de France, Booba le met en garde

Nous vous l’annoncions il y a deux semaines, suite à la fuite d’une vidéo, Ninho devrait se produire au Stade de France. L’information vient d’être officialisée, et cela a immédiatement fait réagir Booba, qui de son côté s’apprête à sortir l’inédit 6G.

C’est officiel, Booba va sortir son premier morceau de 2024 avec le très attendu 6G. Pour ce faire, il a lancé une campagne d’affichage à Paris, dans le métro, avant d’annoncer la mise en ligne du single sur les plateformes de streaming pour ce jeudi.

Mais Ninho vient aussi de préparer une grosse annonce, tombée dès ce mercredi soir. Il avait en effet donné rendez-vous à ses fans à partir de 17h30 pour une surprise.

Booba a réagi sur Twitter : “Ninho, fais pas cette erreur, le timing est extrêmement mauvais. Tu es suicidaire ou quoi, frérot ?”.

Ninho a finalement sorti un nouveau morceau intitulé “3 MAI 2025” accompagné de son clip ce mercredi. Ce titre annonce l’événement à venir de son concert au Stade de France programmé pour le 3 mai 2025.

Le recordman des certifications en France va tenter de rééditer l’exploit de Booba au mois de septembre 2022 en réunissant plus de 80 000 personnes dans l’enceinte où l’équipe de France de football a remporté sa première Coupe du monde en 1998. Par cette programmation, il va devenir le quatrième rappeur français de l’histoire à réaliser cet exploit après Booba, Soprano et Gims. Une suite logique dans sa carrière après les succès de ses deux derniers albums JEFE et NI. Les tickets sont en vente à partir de ce jeudi 10h.

Booba a ajouté dans un autre tweet : “Les vidéos “premières écoutes” sur 6G, ça va être un cirque incroyable.”.

Fidèle à ses habitudes, Booba ne manquera pas de comparer les chiffres des streams de son single 6G avec les écoutes du titre “3 MAI 2025” de Ninho.

.@ninhosdt fais pas cette erreur le timing est extrêmement mauvais t’es suicidaire ou quoi fréro? 😂🕳️🤦🏽‍♂️ #6G pic.twitter.com/NcDUJ40l2Y — Booba (@booba) January 31, 2024