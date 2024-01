Booba confirme enfin la sortie d’un de ses titres les plus attendus

Booba va répondre à la demande de ses fans qui s’impatientent de découvrir un jour le single 6G. Le rappeur français exilé à Miami vient enfin d’annoncer la sortie de ce morceau après des multiples rumeurs ces dernières années sur la parution de ce titre.

La piraterie n’est vraiment jamais finie avec Booba !

Les fans de Booba ont désespérément rêvé de voir Booba sortir la chanson 6G et ils vont enfin être comblés. Toujours aussi actif sur le réseau social Twitter, sur lequel il a encore récemment été sanctionné pour avoir enfreint les règles de la communauté avec certaines de ses publications, le fondateur du 92i intrigue les auditeurs de rap français depuis quelques jours avec la mise en place d’affiches dans le métro parisien avec le logo de son label Tallac Records. Les slogans “les cerveaux sont pris d’assaut”, “c’est pas toi qui décides”, ou “qui va m’arrêter ?” décrivent les différents panneaux publicitaires, mais le public ignore encore le pourquoi de cette campagne lancée par B2O.

“Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. J’appartiens au deuxième groupe.”, a ensuite tweeté Booba en début de semaine avec un émoji sablier, suscitant encore l’interrogation de ses fans sur ce qu’il prépare. Avant de faire l’annonce officielle, il a révélé ce jeudi soir 1er février que le single 6G sera disponible sur toutes les plateformes de streaming. “Jeudi soir à minuit, rien ne sera plus comme avant. #lavieestunesalo*e” commente-t-il sur le réseau social avec le visuel du titre. Ce inédit est attendu depuis de longues années. Booba a fait croire à plusieurs reprises par le passé à sa sortie, mais sans jamais l’avoir confirmé. Il s’agit du prochain volet de sa série de sons faisant suite à 3G paru au mois de juillet 2014 extrait du projet D.U.C., 4G paru en 2015 sur l’album Nero Nemesis et enfin 5G paru en 2020 sur l’opus d’Ultra.

“Patience… C’est notre année, on va vous démasquer. On revient vers toi, commence à creuser.”, a-t-il ajouté en commentaire de la publication en réponse à la question “Tu t’inscris en médecine ?” d’un internaute.