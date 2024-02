Koba LaD et Zola interpellés au Mexique, “ils nous foncent dessus”

En marge de la promotion de leur album commun « Frères Ennemis » qui a comptabilisé 2,49 millions de streams en 24 heures sur Spotify France pour son démarrage, Koba LaD et Zola présentent ce projet toute cette semaine à l’antenne de Skyrock dans l’émission Planète Rap. Ils ont raconté une anecdote insolite de leur séjour au Mexique.

Réconciliés, Zola et Koba LaD se sont confiés sur leur album collaboratif lors de ce passage dans les locaux de Skyrock pour parler de l’opus « Frères Ennemis » et faire quelques confidences, notamment un incident survenu à l’occasion d’un voyage à Cancun au Mexique, où ils ont eu une petite frayeur face aux forces de l’ordre. Le duo se fait interpeller par la police locale.

« On sort de l’hôtel, on veut aller à l’épicerie. Lui, il a tous ses bijoux qui brillent, moi, j’ai une montre en or, laisse tomber. C’était là, au Mexique, vers Cancun », décrit tout d’abord Koba avant de poursuivre son histoire : « On voulait aller à l’épicerie tard le soir. L’hôtel, il est au bout d’une allée. Déjà l’allée, elle est brésom. Ça veut dire qu’avec Binks et Noski, on marche. Je sais plus quelle histoire de con, je leur racontais. ».

« Ça sent la frappe. Les flics passent devant nous une fois, ils nous voient dans l’allée. Ils font demi-tour, ils nous foncent dessus. Je me dis : “Dinguerie”. On essaye de cacher tous les bails, on fait des techniques de ouf, gros. Ils disent “marijuana”. Je dis “no marijuana”, elle sent ma main », poursuit Koba LaD avant que son compère Zola ne conclue l’anecdote : « Je suis parti sans mon pognon. Je sortais de la banque. Ils sont gangstas, gros. ».

Les deux compères ont échappé au pire ce soir-là et ont été marqués par ce souvenir.