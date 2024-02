Shay a volé un de ses classiques à Rihanna

Shay vient de révéler l’incroyable anecdote d’un des plus gros tubes de sa discographie dont elle a failli ne pas avoir l’instru : la prod du morceau “Liquide” était en effet initialement destinée à Rihanna.

De passage dans les locaux de GQ France pour parler de son dernier opus “Pourvu qu’il pleuve” et revenir sur les titres marquants de sa carrière, la rappeuse belge a accepté de se prêter au jeu du “Iconic Tracks” du média pour s’exprimer au sujet des titres cultes qui ont marqué son parcours dans la musique, tels que “Cruella”, “Commando”, “PMW”, “Thibaut Courtois” et notamment “Liquide”. Elle a décrit l’étonnante histoire de l’enregistrement de ce morceau dont la prod aurait dû être utilisée pour un single de Rihanna qu’elle n’a finalement pas retenue.

Shay a réussi à prendre l’instrumentale prévue pour Rihanna !

En 2019, Shay a marqué les esprits des auditeurs avec le single “Liquide” dont le clip dépasse les 50 millions de vues. Ce titre est extrait de l’album “Antidote” et en collaboration avec Niska dont ce dernier avait confié ne pas avoir été insensible au charme de la rappeuse belge lors de leur tournage. Ce morceau produit par Meryl, Le Motif & Jo A Touch aurait bien pu ne pas voir le jour. En effet, l’instrumentale de la chanson était prévue pour Rihanna. Shay a fait le nécessaire pour l’obtenir et a réussi à avoir les droits pour l’exploitation, alors que la chanteuse barbadienne n’a toujours sorti aucun projet depuis cette époque.

“La prod de “Liquide” ne m’était pas destinée. J’étais en séminaire. Le producteur a fait l’instrumentale pour Rihanna. Je l’ai écouté et je me suis dit qu’elle n’allait jamais sortir d’album”, raconte Shay sur cette histoire. “J’ai eu raison, car Rihanna n’a toujours rien publié depuis. La prod m’a parlé immédiatement. Je l’ai fait écouter à Niska dans le dos du producteur. Il a aussi kiffé. On est revenu voir le producteur avec le morceau fini. Il ne pouvait plus rien dire. Rihanna, ça sera pour une prochaine fois”, explique-t-elle.