Gims s’affiche très complice avec Emmanuel Macron et fait débat

Gims a rencontré Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, un moment que l’ancien membre de la Sexion d’Assaut a partagé avec ses fans en publiant les images de cet événement sur ses réseaux.

C’est à l’occasion du gala en faveur des Pièces Jaunes que le président de la République s’est déplacé pour participer à cette soirée à laquelle de nombreux artistes ont répondu présents. Ils sont venus chanter sur scène pour soutenir les enfants hospitalisés dans le but de récolter de l’argent et de leur venir en aide en améliorant leurs conditions de vie. L’édition 2024 à l’Accor Hotel Arena a réuni plusieurs stars de renommée internationale comme Stray Kids, Pharrell Williams, A$AP Rocky, Blackpink, Swae Lee, Maroon 5 et J Balvin, ainsi que des artistes français tels que Vianney, Christine and the Queens, Kendji Girac, Zazie et Gims.

Gims proche d’Emmanuel Macron !

Cet événement était présenté par Brigitte Macron, la compagne du président de la République et présidente de la Fondation des Hôpitaux. Après la soirée, Gims a relayé des photos de sa rencontre avec Emmanuel Macron, avec qui le rappeur semble être devenu proche. Il y a quelques mois, Meugui avait pourtant décliné l’invitation du président à l’accompagner lors d’un séjour à Kinshasa, prétextant un choix politique. “L’invitation, il faut le savoir, je l’ai reçue en direct, pas de Macron, mais de Brigitte Macron”, avait-il expliqué à ce sujet avant de confier ne pas vouloir s’afficher en compagnie du chef d’État français en raison de la situation au Congo. “Le Congo, c’est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens… [Accompagner Emmanuel Macron] n’était pas la meilleure des choses. Je ne l’ai pas senti”, avait-il assuré.

Cette décision ne l’a pas empêché de retrouver le couple Macron pour la bonne cause à cet événement en faveur de la Fondation des Hôpitaux. “Quelqu’un peut me rappeler ce que Gims avait dit quand Fally s’est affiché avec Macron ?”, “Gims qui s’affiche aux côtés de Brigitte et Macron, quelle hypocrisie”, peut-on par exemple lire dans les commentaires critiques sur ce choix de l’interprète de Bella.