MHD fête sa libération avec ses proches et sa famille

Condamné à 12 ans de prison pour meurtre au mois de septembre, le rappeur MHD a été libéré moins de 6 mois après son incarcération. L’artiste a célébré sa sortie avec ses proches. Les premières images de sa libération viennent d’être dévoilées et confirment officiellement l’information.

MHD libre, il retrouve sa famille pour célébrer sa sortie de prison !

Soupçonné d’avoir participé au meurtre de Loïc K en 2018 lors d’une rixe dans les rues parisiennes, MHD a été mis en cause par des témoignages, les images des caméras de surveillance et la voiture utilisée pour renverser la victime, louée à son nom. Il a écopé au mois de septembre 2023 d’une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Tout au long du procès, l’artiste a clamé son innocence en affirmant ne pas avoir été présent sur les lieux du crime au moment des faits.

Après son incarcération, MHD a décidé de faire appel de sa condamnation. En attendant son nouveau jugement, la justice a accepté sa demande de remise en liberté. La rumeur a circulé en fin de semaine dernière avant d’être confirmée par son avocate : “Très heureuse de cette décision”, a commenté Me Élise Arfi ce vendredi 2 février sur Twitter, en précisant que la cour d’appel de Paris avait validé la requête de son client. L’information officialisée, le prince de l’Afro Trap est apparu libre sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On le voit retrouver sa famille et fêter son retour chez lui en compagnie de ses proches, ravis de le retrouver après plusieurs mois d’emprisonnement.