Dadju surprend Pierre en live à la Star Academy, le candidat réagit

En attendant le 15 février pour découvrir l’album commun de Dadju avec Tayc nommé “Héritage”, le frère de Gims a réservé un cadeau au candidat de la Star Academy, Pierre, en direct dans l’émission diffusée sur TF1 lors de la finale. Ce dernier s’est exprimé sur cette surprise de l’ancien membre du groupe The Shin Sekai.

Ce samedi 3 février s’est déroulée la finale de la Star Academy après 3 mois de compétition. Les candidats ont tous quitté le château de Dammarie-les-Lys. C’est Pierre qui a triomphé devant Julien avec comme récompense un chèque d’un montant de 100 000 euros, le jeune homme l’ayant emporté avec 55,6% des votes. Avant d’apprendre sa victoire, Pierre a été bien aidé par Dadju avec qui il a formé un duo pendant sa prestation en finale.

Dadju a offert le plus beau des cadeaux à Pierre !

En duo, les deux hommes ont interprété ensemble le tube “Jaloux” extrait de l’album “Gentleman 2.0” de Dadju paru en 2018. Prince Dadj a ensuite surpris le candidat de la Star Ac’ en annonçant : “Aujourd’hui, je n’ai pas envie qu’on chante du Dadju, j’ai envie qu’on chante du Pierre.”. L’ex-artiste du label Wati B a ensuite, comme convenu, invité Pierre à reprendre les paroles de son propre morceau, tous les deux. Le public et les autres candidats ont même accompagné les deux chanteurs en reprenant en cœur le single.

Après ce featuring avec Dadju et sa victoire en finale, Pierre s’est confié dans une interview accordée à TF1Info sur cette surprise du frère de Gims : “Quand Dadju arrête la musique, je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas grand-chose. Il m’a fait un magnifique cadeau en me laissant l’opportunité de chanter ma chanson sur un prime comme ça.”, décrit-il sur leur duo avant de conclure, “C’était inespéré, surréaliste quand j’ai vu les artistes, tout le public chanter avec moi. C’est un moment que je n’oublierai pas. C’est LE moment de la finale.”.

Dadju a offert un souvenir inoubliable à Pierre avant de présenter son projet collaboratif avec Tayc dans dix jours, l’album “Héritage”, un opus de 15 titres dont les deux premiers extraits sont “Makila : Wablé” et “I Love You”.