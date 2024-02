Damso et Nekfeu dézingués par Booba qui veut abattre l’ennemi

Booba dégomme Damso et Nekfeu !

L’attente continue de grimper avant ce vendredi pour découvrir “Ad vitam Æternam“, le nouvel album de Booba. Élie Yaffa poursuit la promotion de son projet en distillant quelques nouvelles informations, tout en taclant au passage Damso et Nekfeu pour leurs stratégies de communication qu’il ne cautionne pas.

Que ce soit Nekfeu ou Damso, les deux rappeurs francophones ont pris l’habitude de cultiver le mystère autour de la sortie de leurs albums respectifs. L’ancien membre du 1995, totalement absent des réseaux et déconnecté du web, n’a fait aucune promotion de son dernier album “Les étoiles vagabondes” après deux ans et demi d’absence médiatique, ne sortant aucun clip mais uniquement un film sous forme de documentaire. Dems, quant à lui, a pour habitude de semer des énigmes un peu partout pour distiller des indices sur ses albums, les dates de sorties ou encore en supprimant toutes les publications de ses réseaux. Cette manière de faire la promotion d’un opus ne plaît pas du tout à Booba, qui l’a récemment fait savoir en s’exprimant sur son propre album “Ad vitam Æternam”.

La tracklist de Ad vitam Æternam dévoilée !

Un internaute a en effet interpellé Booba sur le sujet avec le commentaire : “La communication ultra-basique de Booba se résume à : – Est-ce que tu sors un album vendredi ? – Oui. Merci pour ça, ras le c*l des énigmes à la con et des posts Insta supprimés pour le mystère”. B2O valide ce message et s’empresse de fustiger la communication de Nekfeu et Damso sans mâcher ses mots, les citant explicitement : “Parce que nous, on ne prend pas les gens pour des cons et on pète pas plus haut que notre c*l à faire les grands génies mystérieux comme Damso ou Nekfeu.”. Le DUC a conclu son tweet en précisant que ce n’est que de la musique, mais qu’il veut abattre l’ennemi, en hashtag : “C’est que de la musique. Par contre, on est venu pour #abattrelennemi“.

Ce message fait encore monter la pression avant la sortie de son prochain album, dont la tracklist vient de fuiter. L’album comporterait 10 titres, dont les singles “Sport Billy”, “6G” et “Signé”, ainsi que des collaborations avec 5 invités : SDM, Evel P, Gato, Sicario et Usky.

Parce que nous on prend pas les gens pour des cons et on pète pas plus haut que notre cul à faire les grands génies mystérieux comme Damso ou Nekfeu. C’est que de la musique. Par contre on est venu pour #abattrelennemi 🏴‍☠️ pic.twitter.com/H9VhuSB8vw — Booba (@booba) February 5, 2024