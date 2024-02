Booba va écraser la concurrence avec son nouvel album

C’est désormais officiel, Booba revient avec un nouvel album solo ! Les auditeurs n’auront pas à patienter longtemps pour découvrir ce projet : l’opus sera disponible dès ce vendredi. Le DUC vient d’ailleurs de faire sérieusement monter la pression avec un avertissement : il va tout écraser !

Plus rien n’arrête Booba en ce début d’année. Habitué à multiplier les clashs, B2O en revient à l’essentiel : la musique. Il a fait très fort avec le clip de “6G”, la vidéo cumulant 1,3 million de vues sur YouTube en seulement trois jours et se maintenant en première place des tendances en France depuis sa mise en ligne. En marge de la parution de ce single, Kopp a annoncé la sortie d’Ad Vitam Aeternam pour ce vendredi, sans donner davantage d’indications. Face aux interrogations du public, le rappeur du 92i a répondu à la question et a enfin fait une annonce officielle.

Ad Vitam Aeternam sera bien le nouvel album de Booba !

En effet, Booba a réagi au tweet du journal Le Parisien, “Ad Vitam Aeternam” : un nouvel album de Booba ce vendredi ?“ avec le simple commentaire “Oui“ pour confirmer la nouvelle. Le message a fait sensation auprès de sa communauté. Avant cette affirmation, Kopp avait fait monter l’attente avec le message : “À tous les artistes collabos, traîtres, lâches sans coui**es qui vous mélangez pour une pièce et des likes, je vais vous écraser vendredi. C’est notre année.”.

Pour le moment, Booba n’a pas livré beaucoup d’informations sur cet album. Il s’intitule Ad Vitam Aeternam et le rappeur a dévoilé le visuel, qui rappelle celui de son premier album “Temps Mort” : il y apparait dans un cimetière avec une pose similaire. Cet onzième album studio sera disponible le 9 février 2024 et sans doute uniquement sur les plateformes de streaming. Le premier extrait est le single “6G”.