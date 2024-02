Booba interdit à Skyrock de diffuser 6G, « Me jouez pas sur votre radio de… »

Toujours en clash avec Skyrock, Booba refuse toute association avec la radio et l’a fait savoir à son directeur général de la programmation, Laurent Bouneau, dans un message auquel ce dernier a répliqué.

L’attente est immense pour le nouvel opus de Booba attendu pour le 9 février. Toutes les informations concernant cet album sont désormais connues, avec notamment une énième collaboration avec SDM qui s’annonce explosive. En promotion pour ce projet, B2O s’active sur les réseaux depuis quelques jours et s’est récemment indigné d’un tweet de Laurent Bouneau annonçant l’entrée en playlist de son dernier single “6G” sur Skyrock. Ce choix n’est pas du tout au goût de Kopp, qui a pris la parole pour avertir le directeur de la programmation.

Booba refuse que Skyrock diffuse ses morceaux !

Disponible sur les plateformes de streaming, “6G” a réalisé une belle performance pour son démarrage. Skyrock a donc souhaité ajouter le single dans sa playlist en rotation à l’antenne, sans tenir compte de l’avis de Booba. La radio a donc indiqué l’arrivée du morceau sur ses ondes, une information relayée par Laurent Bouneau. À l’affût des nouvelles le concernant, le DUC n’a pas tardé à réagir, car il ne valide pas l’utilisation de sa dernière chanson à l’antenne : “Laurent Bouneau, Fred Musa, ne me jouez pas sur votre radio péd**hile pro-JL, bande de démons sans visages ! #çavaçavax”. “Désolé JL ?” a répondu en rigolant le directeur général de la programmation de Skyrock.

Booba n’a pas apprécié cette réponse et a enchaîné : “Laurent Bouneau, ne me joue pas, je te l’ai dit ! Ta radio est une insulte à notre culture. Vous nous exploitez depuis beaucoup trop longtemps. Ça va changer… Les rappeurs, réveillez-vous ! Allez chez les médias qui vous ressemblent et vous méritent… Ouvrez les yeux”.

Malgré cet échange, sur le site web de Skyrock, “6G” figure bien dans les 8 nouvelles entrées de la radio aux côtés des titres de Ninho “3 Mai 2025“, “Faut pas” de Jul et PLK, “Loco” de Gims et Lossa, “Under amour” de ZKR et Werenoi, “Aucune attache” de Keblack, “Mami wata” de Gazo et Tiakola ainsi que le single “T’étais où” de Jungeli avec Vegedream, Alonzo et Zaho.

