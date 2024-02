3 mai 2025, le nouveau clip de Ninho annonce un nouvelle historique

Ninho annonce un concert exceptionnel au Stade de France le 3 mai 2025 !

Paris, le 31 janvier 2024, c’est en grande pompe que Ninho annonce son concert au Stade de France avec le titre inédit « 3 MAI 2025 ».

Artiste de tous les records, Ninho s’apprête à atteindre de nouveaux sommets avec l’annonce de son premier concert au Stade de France le 3 Mai 2025. Une nouvelle étape pour cet artiste d’exception !

Artiste le plus titré de l’histoire de la musique en France avec plus de 300 singles certifiés, Ninho devenait notamment en novembre dernier le premier artiste à décrocher officiellement 100 singles de Platine.

Originaire de l’Essonne, Ninho a commencé à rapper dès l’âge de 12 ans. Avec déjà plus de 3 millions d’albums vendus, N.I a commencé sa carrière discographique en 2013 via une série de mixtapes gratuites, avant d’enchainer sur les séries de mixtapes M.I.L.S. (Maintenant Ils le Savent), toutes devenues multi-platines ou diamant en un temps record.

Ses albums studios Comme Prévu, Destin, Jefe (Mal Luné / Rec.118 / Warner) tous certifiés Diamant (pour plus de 500,000 albums vendus) se sont classés directement #1 des ventes albums en France. Son dernier album NI (Juin 2023) n’a pas fait exception à la règle en se hissant également à la tête des charts albums, et revendiquant en prime l’intégralité des 10 premières positions du top single. Sur cet album, Ninho y réunissait pour la première

fois un casting hors-norme de stars internationales, reflets de sa génération : le rappeur d’Atlanta Lil Baby , la sensation Britannique Central Cee ainsi que les 2 figures de proue de la musique Nigériane actuelle Ayra Starr et Omah Lay.

Nouvelle égérie pour Adidas, le rappeur est désormais entrepreneur et producteur avec sa structure JEFE Productions et totalise maintenant plus de 10 milliards de streams…

Le rendez-vous est pris le 3 mai 2025 au Stade de France, où pas moins de 80 000 fans seront attendus pour célébrer Ninho et sa carrière d’exception.