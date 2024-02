Ninho annonce une incroyable 2ème date au Stade de France

Du jamais vu pour un rappeur francophone : Ninho annonce un deuxième Stade de France le 2 mai 2025 !

Ce mercredi matin, Ninho a créé la sensation en programmant une annonce pour 17h30. Rapidement, la rumeur s’est propagée : le recordman des certifications en France pourrait prévoir un deuxième concert dans la célèbre enceinte du Stade de France, une grande première pour un rappeur français.

L’information est désormais confirmée et officielle. En vidéo, sur ses réseaux sociaux, Ninho présente la programmation de son second concert au Stade de France pour le 2 mai 2025. “Puisque c’est complet en 7h, je rajoute une date”, a déclaré NI avec la bande-annonce de l’événement. L’ouverture de la billetterie est fixée à partir de 10h ce jeudi 8 février 2024. Ceux qui n’ont pas eu de billet pour la première date pourront donc espérer décrocher le précieux sésame. Le rappeur aura donc comme objectif de réunir plus de 160 000 personnes sur deux jours, les 2 et 3 mai 2025.

Ninho égale ainsi des stars internationales comme The Weeknd, Harry Styles, Metallica, Ed Sheeran, Red Hot Chili Peppers, Muse, BTS ou encore Beyoncé et Jay-Z qui ont tous réalisé cette performance. À seulement 28 ans, il devient également le premier artiste français de l’histoire à remplir le Stade de France avant ses 30 ans.