Rohff et Lino ont enregistré un nouveau featuring de légende

Deux légendes du rap français s’associent pour un nouveau morceau explosif

Les puristes du rap français vont être ravis : un nouveau titre en commun entre Rohff et Lino vient d’être enregistré.

En 2001, il y a plus de 20 ans, Rohff et Lino se sont retrouvés pour la première fois en musique sur le single “L’oeil du tigre“, produit par Djimi Finger. Ce titre figurait sur la compilation Première Classe volume 2 réalisée par les deux rappeurs du groupe Nèg’Marrons, Jacky Brown et Ben-J, et rassemblait de nombreuses têtes d’affiche du rap de l’époque comme Disiz, Busta Flex, Lord Kossity, Daddy Morry, Sat de la FF, L’Skadrille, Calbo, Pit Baccardi, Rim’k du 113 ou encore le groupe Tandem. Il a également été inclus dans la mixtape “10 ans d’avance” d’Housni, qui a décidé de reformer ce duo légendaire.

Deux légendes du rap français de nouveau réunies

En effet, les deux rappeurs ont annoncé la sortie prochaine d’une nouvelle collaboration. Lino et Rohff ont relayé une vidéo d’une séance commune en studio pour confirmer l’information de manière officielle. Housni a accompagné la publication d’une légende prometteuse : « Lino vient d’ouvrir le crâne du rap français. Quelqu’un a des fils ? J’ai du boulot, j’aime ça. C’est l’heure des grands, va ranger ta chambre ».

Pour le moment, aucun des deux rappeurs n’a donné plus de précisions sur la sortie de ce morceau, qui sera très attendu par les fans de rap français. On peut noter que Rohff est actuellement en préparation de son prochain album FITNA, prévu pour le courant de l’année, et que ce featuring pourrait y figurer.