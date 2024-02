N°1, Booba reprend le trône avec son et s’inspire de Cédric Doumbé

Ad vitam æternam place tous les titres de l’album dans le Top 30 Spotify France. Booba réussit son retour avec cet opus et, comme promis, réalise un gros démarrage avec son onzième album. De quoi l’inspirer à citer les propos de Cédric Doumbé pour illustrer cet exploit :

“Je vous avais dit quoi les gars !“, c’est la fameuse expression que Cédric Doumbé sort après chacun de ses combats victorieux en MMA. Avant chaque affrontement, le combattant français annonce mettre son adversaire KO et tient sa parole. Cette référence reprise par Booba démontre son nouveau succès avec Ad vitam æternam. À 47 ans, il avait annoncé à plusieurs reprises ces derniers jours vouloir frapper fort avec son album et le rappeur du 92i a tenu sa promesse.

En effet, Ad vitam æternam, disponible depuis ce vendredi, fait exploser les scores sur les plateformes de streaming. Il est n°1 sur Spotify, Deezer et Apple Music ainsi que dans la plupart des pays européens, une belle performance. L’album cumule aussi 3,35 millions de streams en 24 heures sur Spotify France ! L’opus est porté par l’audience du single Dolce Camara avec SDM qui cartonne auprès des auditeurs avec déjà plus de 600 000 écoutes en une journée et une seconde place au Top Streaming des titres les plus écoutés en France.

Seule déception pour les fans de B2O avec cet album : il est trop court. Les internautes se mettent à espérer qu’une seconde partie puisse sortir dans les prochaines semaines, sachant que la précommande du projet sur la boutique en ligne de Booba programme un envoi à partir du lundi 4 mars.