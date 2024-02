Booba prouve que Mbappé n’est pas dans les meilleurs joueurs du monde

Booba a décidé d’en remettre une couche contre Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il s’est inspiré d’un spécialiste pour remettre en question le talent de l’attaquant du Paris Saint-Germain en relayant les propos de l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Booba enfonce Mbappé avec l’aide d’Ancelotti

En pleine promotion de son nouvel album, Booba vient aussi de faire parler de lui avec sa déclaration contre Mbappé qui a été reprise dans tous les médias. Malgré l’absence de réponse de l’international français, le Duc vient d’en rajouter pour justifier ses critiques contre le joueur.

L’attente se poursuit pour connaître le choix du buteur parisien sur le club avec lequel il va évoluer la saison prochaine. En fin de contrat au mois de juin, l’attaquant n’a toujours pas communiqué officiellement sa décision sur son avenir. Les fans du PSG rêvent toujours qu’il continue son aventure avec le champion de France en titre, alors que les supporters madrilènes souhaitent le voir arriver à Madrid cet été. Questionné à ce sujet, le coach du Real s’est exprimé sur cette possibilité, ce qui n’a pas échappé à B2O. Car d’après l’Italien, il a déjà les meilleurs joueurs du monde dans son effectif et n’aurait donc pas besoin de recruter le natif de Bondy.

« Le joueur dont vous parlez joue dans une autre équipe et pour moi, les joueurs que j’ai sont les meilleurs ».

Carlo Ancelotti a ensuite cité les noms de ses joueurs préférés, avec Vinicius comme numéro 1, puis énuméré :

« Bellingham, deuxième. Rodrygo, troisième. En quatrième, il y a Kroos, en cinquième Camavinga, en sixième Valverde… Être sur le banc du Real, c’est très confortable. »

Le buteur du PSG ne serait pas l’un des meilleurs joueurs au Real !

“Ce n’est pas un footix qui le dit là”, a démontré Booba en affichant les propos de l’entraîneur du Real pour soutenir sa phrase dans le titre Abidal, dans laquelle il accuse Mbappé d’être surcoté : “Ils sont surcotés de fou, comme Kylian”. Sur son tweet, il a assuré que ce n’était pas un clash, comme l’affirme la presse, mais qu’il déplorait que le joueur soit un outil du système, n’ayant aucune prise de position et n’ayant pas gagné la Ligue des Champions. Il a conclu en lui conseillant d’aller à Madrid apprendre la vie aux côtés de Vinicius.

“Pauvre Kyky, on ne peut pas le critiquer, c’est mignon ‘Booba s’en prend violemment'”, ajoute ensuite Booba pour s’amuser des titres des articles de la presse sur son attaque contre Mbappé. En conclusion, B2O a promis de ne plus parler de Kylian en publiant une dernière vidéo de l’extrait d’un reportage de Téléfoot sur les coulisses du tournage du clip “On trace” des Enfoirés réalisé en 2019 avec le message : “C’est bon, j’en parle plus de lui. Vous verrez bien”.

.@KMbappe pauvre Kyky on peut pas le critiquer c’est mignon 😎 “Booba s’en prend violemment” 😂👍🏾 pic.twitter.com/FybLPC7nD9 — Booba (@booba) February 10, 2024

C’est pas un footix qui le dit là 🤣 pic.twitter.com/0TCZgOAsaE — Booba (@booba) February 10, 2024