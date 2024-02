Ad Vitam Aeternam, les ventes du nouvel album de Booba sont tombées

Les chiffres des ventes sont très attendus dans le rap français. Le premier score d’Ad Vitam Aeternam, le nouvel album de Booba, vient de tomber et les chiffres sont inférieurs à son précédent opus. Cependant, il est important de noter que pour le moment, son opus n’est pas disponible dans sa version physique.

Ad Vitam Aeternam loin des ventes d’Ultra

Mis en ligne le vendredi 9 février 2024, l’album Ad Vitam Aeternam s’est vendu à 6 758 exemplaires en trois jours d’exploitation (mid-week) avec 6 081 ventes en streaming et 677 ventes pour le format digital. Ultra, le précédent album de Booba, s’était écoulé à 19 255 sur la même période, également sans les ventes en physique.

Malgré une première place au Top Album sur les plateformes de streaming à sa sortie, B2O connait donc une baisse par rapport à Ultra avec Ad Vitam Aeternam. Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que ce dernier projet ne compte que 10 titres dont seulement 7 inédits contre 14 morceaux pour son dixième opus.

Booba remercie son public !

Booba s’est satisfait de ses premiers chiffres qu’il a relayés sur ses réseaux en remerciant ses auditeurs : “Merci”, a-t-il noté en légende, avec également le classement du Top Singles de la semaine avec l’entrée du titre 6G à la troisième place derrière le tube “Petit génie” de Jungeli et le morceau “Ceux qu’on était” du chanteur Pierre Garnier de la Star Academy.

Le titre Dolce Camara en featuring avec SDM réalise un gros démarrage avec plus de 1,4 million streams en 3 jours uniquement sur Spotify et 700 000 écoutes sur Youtube. Le clip du single Saga cumule aussi plus d’un million de visionnages sur Youtube en 2 jours. Booba se place également à la 2ème, 3ème et 4ème place des tendances sur la plateforme d’hébergement de vidéos avec les extraits de son dernier album.

Les fans de Booba espèrent toutefois que le rappeur réserve une surprise dans les jours à venir avec la parution d’une seconde partie de l’album ainsi que le clip de la collaboration avec SDM.