Hayet Abidal réagit à la punchline de Booba sur l’infidélité de son ex

Dans les 10 titres de son nouvel album, Booba fait référence au scandale lié à Éric Abidal. L’ancien joueur du FC Barcelone s’était retrouvé au milieu de la polémique dans l’affaire Kheira Hamraoui, accusé d’avoir trompé sa femme Hayet Abidal. Cette dernière vient de réagir à la punchline du rappeur français exilé à Miami.

Hayet Abidal valide le tacle de Booba !

“Bien sûr, je trompe ma femme, j’suis comme Abida-a-a-a-a-al“, lâche Booba dans le refrain du single “Abidal” en featuring avec Sicario, produit par DJ Easy, Parau, Fastoche et Tnero. Un tacle auquel Hayet Abidal, l’ancienne compagne d’Éric Abidal, a donné son avis. Elle n’est pas rancunière envers B2O et, bien au contraire, ne porte pas d’intérêt aux critiques et à ce que les gens peuvent penser.

“Me font rire les gens à croire que je vais m’effondrer ou me cacher de honte pour une chanson où je n’apprends absolument rien… Je n’ai aucune honte à avoir, je le précise. Je n’ai rien fait pour avoir ce sentiment.”, décrit Hayet Abidal dans une story Instagram. “Et surtout après tout ce temps. J’assume totalement et je m’en fous royalement. Et d’ailleurs, je tiens même à préciser que je kiffe ce son ! Je l’écoute non stop depuis hier avec mes amies. Ce qui ne te tue pas rend plus fort.”, précise-t-elle. Hayet s’était séparée d’Éric Abidal suite au scandale de Kheira Hamraoui survenu au mois de novembre, après un règlement de comptes subi par l’ex-joueuse du PSG en lien avec son ancienne relation avec le finaliste de la Coupe du Monde 2006, accusé de violence psychologique par son ex-femme.

Depuis ce dossier, les tensions se sont apaisées entre Hayet et Éric Abidal. « Rien ne vaut le bonheur de mes enfants », a-t-elle confié il y a quelques jours lors de l’anniversaire de leur fille.