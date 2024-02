Booba N°1 du Top Albums devant Kanye West avec les ventes d’Ad Vitam Æternam

Le verdict est tombé ce vendredi : on connait désormais le bilan de la première semaine d’exploitation de l’album “Ad Vitam Æternam” de Booba. Le projet prend la tête du classement des albums les plus vendus de la semaine en France, devançant notamment le duo Kanye West/Ty Dolla $ign avec “Vultures 1”, PLK ou encore la révélation des Victoires de la musique, Zaho De Sagazan.

Sans aucune promotion et avec seulement 10 titres dont 7 inédits, Booba réussit à prendre la première place du Top Albums de la semaine grâce aux ventes de “Ad Vitam Æternam“. Le projet s’est écoulé à 15 175 exemplaires en première semaine, sans les ventes de la version physique, commercialisée uniquement à partir du mois de mars via la boutique en ligne de cet opus. Dans les détails, l’album score 781 ventes en téléchargement et 14 393 ventes en streaming.

C’est la première semaine la plus faible pour Booba depuis 2015. En 2015, “DUC” s’était vendu à 41 000 exemplaires, “Nero Nemesis” à 35 000 copies la même année, “Trône” avait scoré 61 000 ventes en 2017 et “Ultra” en 2021 s’était écoulé à 39 000 exemplaires, également sans les ventes en physique pour ce dernier opus.

Malgré cette baisse, Booba peut se satisfaire d’avoir changé de maison de disque. Il vient de signer un nouveau contrat avec Sony Music pour le montant de 3 millions d’euros et le single “Dolce Camara” avec SDM s’annonce comme un tube en puissance avec 3,3 millions d’écoutes sur Spotify en 7 jours.

