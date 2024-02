Mac Tyer affirme qu’un véritable mec de cité ne l’aurait pas clashé comme Rémy

De passage dans l’émission OuiHustle, Mac Tyer a fait une mise au point nécessaire sur son embrouille avec Rémy. L’ancien membre du groupe s’est confié ouvertement sur divers sujets, et particulièrement sur ce clash avec l’artiste du 93 qu’il a soutenu à ses débuts pour lancer sa carrière de rappeur.

Au mois d’octobre dernier, Rémy a dévoilé le titre “La Vérité” dans lequel il s’en prend à Mac Tyer. Ce dernier l’ayant aidé à signer en maison de disque, il l’accuse ensuite de l’avoir trompé : “ils se sont servis de moi, ils m’ont sali juste pour un salaire”, explique le rappeur du 93 dans ce single. Suite à la diffusion du morceau, Mac Tyer avait répondu en déplorant le manque de reconnaissance de Rémy. Il l’avait accusé de ne pas assumer ses échecs et de l’avoir trompé sur ses revenus issus de la musique. Invité dans l’émission OuiHustle, l’ex-compère de Mac Kregor s’est exprimé plus en détails sur cette affaire.

Les confessions de Mac Tyer sur le clash de Rémy !

“Il sort son 3ème album, il a fait un bon buzz et de bons titres. Moi, entre-temps, je n’habite plus trop en France, je voyage, je fais mes trucs. Je lui ai dit qu’après, on se remettra comme à l’époque du premier album et on va produire des albums ensemble.” décrit Mac Tyer sur le contexte de cette histoire avec Rémy. Il poursuit ensuite sur le choix de ce dernier de continuer en solo : “Il me dit : « J’ai mes potes, ils m’ont parlé, je préfère faire mes trucs tout seul ». J’ai dit : « Ok comme tu veux ». On a arrêté.”.

Mac Tyer explique ensuite qu’ils se sont séparés sans aucune tension et qu’il a été surpris des attaques en musique à son encontre : “Donc après, il a fait sa carrière tranquille, il n’y avait pas d’animosité. Et après, tout d’un coup, sur Internet, je vois mon nom […] Là, j’ai compris que j’aurais dû produire une caillera plutôt qu’un mec comme lui. Une caillera ne peut pas être aussi ingrate, ça n’existe pas.”.

“Mais les gens comme ça, à qui tu as tout donné, qui t’a permis d’exister. Parce que si je n’étais pas là, il ne serait pas là aujourd’hui […] Je me dis qu’il a de la chance que je sois une personne responsable, que je ne peux pas tomber dans la stratégie raciste qu’il est en train de faire”, regrette Mac Tyer avant de conclure sur ce conflit avec Rémy : “Un vrai mec de cité que j’aurais produit n’aurait jamais fait ça. Il aurait eu honte de se dire : « je vais parler de lui alors qu’il m’a quand même aidé. »”.