Damso clash Booba avec Werenoi, Maes réagit

En feat avec Werenoi, Damso place un tacle contre Booba !

Les hostilités continuent entre Maes et Booba. Cette fois-ci, c’est le featuring entre Damso et Werenoi qui a fait réagir le rappeur de Sevran, qui a taclé son rival suite à une pique de Dems contre le fondateur du 92i.

De retour avec l’album Pyramide, Werenoi a réalisé un gros démarrage avec son projet, cumulant 4,89 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures. Sur cet opus, un titre fait un carton : le featuring avec Damso sur le morceau “Pyramide”. Ce dernier a pris la première place du Top Singles sur Spotify avec déjà plus de 1,6 million d’écoutes depuis vendredi. Cette chanson fait aussi sensation en raison du couplet de Dems. Le Belge révèle en effet que cette connexion conclut sans doute ses collaborations avec d’autres artistes avec la phrase, “C’est mon dernier feat de l’année, peut-être de ma carrière“, et ensuite il pique Booba. Un clash validé par Maes.

Maes rigole du clash de Dems contre B2O !

“On t’a déjà dit qu’elle n’est pas majeure, pas majeure, beaucoup de pointeurs de grands rappeurs“, lâche Damso à la fin du deuxième couplet du morceau. Rapidement, les auditeurs ont fait un rapprochement avec Booba, qui avait été accusé d’avoir une relation avec une jeune femme âgée de 16 ans nommée Inès Sberro. Cette dernière s’était vantée d’avoir passé une nuit avec Kopp, mais aucune preuve n’a confirmé cette rumeur et il a toujours formellement démenti l’accusation. Même si le doute persiste sur le fait que Dems ait voulu attaquer B2O avec cette pique, Maes est persuadé que c’est bien le DUC qui est ciblé dans cette phrase. Il a relayé l’extrait audio dans une story avec le message “On t’a déjà dit qu’elle n’était pas majeure… bcp de pointeurs de grands rappeurs“ ainsi qu’un émoji “mort de rire”.

Une manière d’encore provoquer Booba pour lui faire comprendre qu’il a validé cette référence de Damso. Maes ne semble visiblement pas prêt de lâcher son rival, qui pour le moment n’a pas répondu.