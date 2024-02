Kalash Criminel proche de sa fin de carrière, “après on arrêtera définitivement…”

En préparation de la sortie de son nouveau projet “Bon Courage”, un album de 17 titres, Kalash Criminel a convié Freeze Corleone sur le titre “Encore des problèmes”, Bobby Shmurda sur le single “Ngannou”, La Fève sur “Avertissement de bavardage” et enfin Josman pour le morceau “Yémen part. 1”. Le rappeur vient de parler de sa proche fin de carrière.

Pour la promotion de cet album, Kalash Criminel a sorti les clips “Une bonne santé et grave des lards” il y a un mois, avant d’enchaîner avec “Viens que j’te frappe”. En plus de ses singles, le rappeur du 93 a accordé une interview à BFM pour parler de cet opus et de ses projets à venir, en révélant son intention de se retirer du rap.

Kalash Criminel envisage de mettre fin à sa carrière de rappeur !

Il a tout d’abord expliqué vouloir faire un retour aux sources avec ce nouvel opus, en revendiquant différentes causes comme l’injustice ou encore des sujets que les médias ne mettent pas en avant. Il a également déploré le fait que la nouvelle génération de rappeurs manque de revendications dans ses textes.

Après s’être déjà lancé dans d’autres activités que la musique, comme son choix de devenir agent de footballeurs (en ayant obtenu ses diplômes) – il a notamment permis à son cousin Jonathan Okita de rejoindre le FC Zurich au mois de mai dernier – ou encore sa marque de textile Sauvagerie Paris, Kalash Criminel est désormais prêt à s’éloigner du rap pour passer à autre chose et prendre sa retraite. “Au bout d’un moment, il faut passer à autre chose. J’ai d’autres projets, plus importants que le rap, sur lesquels j’ai envie de me concentrer”, a déclaré l’interprète de “Sale Sonorité”.

“Pour l’instant, la 1ère étape, c’est de ne plus faire d’albums, mais il se peut qu’il y ait un featuring ou un morceau par-ci par-là. Après, on arrêtera définitivement”, a conclu Kalash Criminel sur son avenir.