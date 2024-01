Kalash Criminel – Une bonne santé et grave des lards (Clip)

Kalash Criminel dévoile, aujourd’hui, son nouveau clip “Une bonne santé et grave des lards”.

Après une année 2023 ponctuée par le single This Is Oim et une tournée nationale, Kalash Criminel débute fort 2024 et nous offre un nouveau titre : Une bonne santé et grave des lards.

Avec un flow énergique comme à son habitude, le rappeur zaïrois traite de sujets politiques en évoquant les abus de pouvoirs, Joe Biden ou encore l’abolition de la peine de mort. Sur une instrumentale aux grosses basses rondes et retentissantes, Kalash Criminel se déchaîne sur une production de Trill Mango et Only1Flavy. De quoi laisser présager une année riche en nouveautés.