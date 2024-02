Shay se confie sur son clip récompensé aux Victoires : “tourné dans un strip-club avec des…”

Shay a triomphé lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique en remportant le trophée dans la catégorie de la meilleure création audiovisuelle avec le clip du single Commando. La rappeuse belge n’était pas présente à la soirée pour récupérer son trophée et c’est le réalisateur de la vidéo qui s’est présenté à sa place. Dans une récente story, elle s’est confiée sur la conception de ce clip.

Shay dévoile les dessous du clip Commando !

Il y a un peu plus d’un mois, Shay a fait son retour dans les bacs avec le troisième album solo de sa carrière, nommé “Pourvu qu’il pleuve”. Ce projet de 15 titres, avec trois featurings en compagnie de Gazo, Niska et SCH, s’est écoulé à 7 867 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Pour la promotion de cet opus, l’ancienne membre du 92i a enchaîné les interviews mais n’a pas abordé le sujet de son trophée reçu aux Victoires de la Musique. Elle vient enfin de prendre la parole à ce sujet sur ses réseaux, en revenant sur les conditions de tournage de son clip Commando.

Sacré meilleure création audiovisuelle de 2023, cette vidéo réalisée par Guillaume Doubet, mise en ligne au mois d’octobre dernier, cumule près de 2 millions de vues sur Youtube et a été tournée dans un strip-club. “Un clip tourné dans un strip-club avec des flingues et des mecs qui tombent toutes les 20 secondes… sacré meilleure création audiovisuelle aux Victoires. Iconique.”, a écrit Shay dans un message posté via une story sur ce clip qui lui a permis de décrocher sa première Victoire de sa carrière.