Booba recale PLK pour un feat à cause de Maes qui le clash avec SDM

Booba sort encore des dossiers, cette fois-ci c’est PLK qui en subit les conséquences suite à l’annonce de son nouveau featuring avec Maes. La nouvelle a fortement énervé le DUC et il a fait une révélation sur les demandes de featuring du membre du groupe Paname Bende n’ayant jamais abouti.

Booba va au clash contre PLK et révèle tout sur leur featuring avorté !

Booba adore balancer des informations sur les dessous du rap game et n’a pas manqué l’occasion de le faire suite à la présentation de la nouvelle connexion entre PLK et Maes. Les deux rappeurs avaient déjà collaboré ensemble en 2019 sur le projet Mental avec le single Cartelo. Cette semaine, le rappeur de Sevran vient de teaser la sortie d’un inédit avec PLK sur le morceau 4 Motion dont la sortie est programmée pour ce jeudi 29 février avec son clip dont les premières images sont à découvrir dans la bande-annonce de la vidéo et cela n’a pas échappé à B2O.

“Ce PLK m’a demandé en feat à plusieurs reprises, j’ai toujours décliné, je sentais le hasard à 20 km !!! Chacun ses principes.”, déclare Booba dans un tweet annonçant le featuring entre PLK et Maes dans lequel un internaute note “PLK (ami de SDM) feat avec un mec qui a insulté SDM ptdr laissez-moi rire”. SDM a en effet collaboré à plusieurs reprises avec PLK sur les singles “Jack Fuego”, “Le bruit des applaudissements” ou encore “En ville” alors que Maes s’est attaqué au rappeur du 92i sur les réseaux, allant même jusqu’à lui demander de quitter son label dirigé par Booba.

Kopp avait déjà lâché une pique contre PLK l’été dernier dans une story suite à l’annonce de la certification de disque d’or avec l’EP “2069”. Ce dernier avait publié une photo de lui datée d’il y a quelques années avant de débuter avec succès sa carrière dans le rap, lorsqu’il était encore mécanicien, et Booba s’en était moqué avec la légende “Urgent, quelqu’un connaît ce mécano ? Il m’a volé des pièces sur ma bécane et il m’a bloqué de partout ! Si quelqu’un le connaît, DM c’est grave urgent, merci le gang”.

Maes prend la défense de son compère puis tacle B2O et SDM !

PLK n’a pas répondu à cette déclaration de Booba et Maes s’est chargé de le faire à sa place. “S’il vous plaît, laissez tranquille Polak. Il n’est pas venu ici pour souffrir, PLK. S’il ne repartage pas, s’il… euh voilà… il a ses raisons. Après, imaginez-vous, il le partage après Berger Allemand, il va vouloir le mordre. Le père de Berger Allemand, il va faire des tweets sur lui et crois-moi, ça va lui faire mal à la gueule hein.”, a-t-il réagi.

“Et qu’on ne me dise pas que ce n’est pas moi qui ait mis la lumière sur Clamart hein. OK ? Premier single de diamant de Polak, c’est moi. Avec Problèmes. Bon, pas entièrement, mais bon, je l’ai beaucoup aidé SDM, Passat, alors là, ne crois pas que ce n’est pas moi mon vieux. OK, Sevran, c’est pas moi, donc je suis le plus gros vendeur de l’histoire de Sevran, mais OK, je ne suis pas le premier à avoir percé. Je suis un mec de Clamart maintenant. Vous me devez le respect.”, conclut ensuite Maes sur les propos de Booba et son featuring à venir avec PLK.

Ce PLK m’a demandé en feat à plusieurs reprises j’ai toujours décliné y sentai le haza à 20km!!! Chacun ses principes. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/MYewIlBZGg — Booba (@booba) February 26, 2024