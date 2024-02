Rohff s’attaque à Jamel Debbouze, Omar Sy et Nawell Mandani

Les fans de Rohff attendent toujours avec impatience l’annonce de la date de sortie de son nouvel opus, FITNA. Pour faire patienter son public, le rappeur du 94 reste proche de sa communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il n’hésite pas à s’exprimer ouvertement sur l’actualité du moment, comme la dernière cérémonie des César.

Ce vendredi 23 février a eu lieu la 49e cérémonie des César. Cet événement récompense les films sortis durant l’année écoulée en France. Le long métrage Anatomie d’une chute a été sacré meilleur film et Justine Triet a obtenu le César de la meilleure réalisation pour son film, grand vainqueur de la soirée avec également les titres de Meilleure actrice pour Sandra Hüller, Meilleur acteur dans un second rôle pour Swann Arlaud et Meilleur scénario original. La soirée a aussi été marquée par plusieurs discours sur la guerre à Gaza pour lancer un appel au cessez-le-feu. Kaouther Ben Hania a fait passer un message pour que le massacre cesse lors de la remise de son trophée pour le meilleur documentaire avec Les Filles d’Olfa. Cette séquence a fait réagir Rohff.

En effet, Housni déplore le manque d’engagement des célébrités françaises telles que Leïla Bekhti, Jamel Debbouze, Omar Sy ou encore Nawell Madani. “On ne doit pas se taire, n’est-ce pas Jamel, Nawel, Omar, Leïla B et j’en passe ? Allez, courage ! Vous avez peur de quoi ? De qui ?”, déclare Rohff dans un tweet pour tenter d’interpeler l’une des quatre personnalités citées afin de prendre position et de s’exprimer. L’acteur Arieh Worthalter s’est également joint au message lancé par Kaouther Ben Hania : “Je me joins moi aussi à un appel pour un cessez-le-feu à Gaza parce que la vie le demande, celle des Gazaouis et des otages, parce que nous sommes unis en tant qu’espèce.”.