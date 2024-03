Aya Nakamura : sa mystérieuse réactions à la requête de Macron pour les JO

Après l’annonce dans la presse qu’elle pourrait chanter à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Aya Nakamura a réagi à cette rumeur sans la confirmer ni la démentir. Le flou demeure concernant cette proposition faite à la chanteuse par le président Emmanuel Macron.

L’Express a lancé l’information qui a fait le tour de tous les médias et a été très commentée sur les réseaux sociaux. Lors du récent passage d’Aya Nakamura à l’Élysée et de sa rencontre avec Macron, le chef d’État aurait proposé à l’interprète du tube “DjaDja” d’accepter de monter sur scène pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture des JO en France cet été. Mais la requête était particulière : chanter des titres d’Édith Piaf, une demande étonnante.

Le message énigmatique d’Aya Nakamura sur la demande de Macron pour les JO !

C’est dans son édition du jeudi 29 février 2024 que le journal a dévoilé que lors d’une réunion datée du 19 février entre Emmanuel Macron et Aya Nakamura, le président a questionné la chanteuse sur les musiques qu’elle apprécie. Celle-ci a confié beaucoup aimer Édith Piaf, ce qui a fait le bonheur du président français. Il aurait alors répliqué à cette déclaration sur ses goûts musicaux en lui demandant de chanter la musique qu’elle aime, en référence à sa réponse.

Aya Nakamura a été interpellée par cette rumeur. Très proche de sa communauté sur ses réseaux sociaux avec des millions d’abonnés, elle a tenu à réagir en laissant planer le doute sur son compte Instagram. Elle a posté une photo d’elle avec le message “Edith Piaf Qui ?! Pardon ?!” qu’elle a ensuite rectifié par “Edith Piaf ?”, sans donner plus de précisions sur son accord ou non au souhait d’Emmanuel Macron et sa participation au lancement des JO de Paris 2024 le 26 juillet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA NAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)