Aya Nakamura : Macron exige qu’elle chante du Edith Piaf aux JO 2024

C’est presque confirmé ! La rumeur folle enflamme la toile : le président de la République, Emmanuel Macron, aurait fait une requête à Aya Nakamura pour les Jeux Olympiques 2024. Il souhaiterait que la chanteuse française chante à la cérémonie d’ouverture de cet événement mondial avec une condition particulière : elle devrait interpréter des morceaux d’Édith Piaf.

Ces dernières années, Aya Nakamura est devenue la chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur les plateformes de streaming, de quoi inspirer Emmanuel Macron et lui faire une demande inédite : performer lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Paris cet été. En effet, à l’approche de la date du début des JO 2024, la question de l’identité des artistes présents à la cérémonie d’ouverture se pose. D’après les rumeurs, Daft Punk aurait refusé l’invitation de la ville de Paris, et c’est désormais le nom d’Aya Nakamura qui ressurgit dans la presse.

Le journal l’Express assure que suite à l’invitation d’Aya Nakamura à l’Élysée le 19 février 2024, cette dernière aurait eu un échange avec Emmanuel Macron pour évoquer la possibilité d’assurer le spectacle le 26 juillet prochain à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des JO. “Alors, quels chanteurs ou quelles chansons du répertoire français comptent pour vous ?” aurait questionné le président à l’interprète de “Djadja”. Cette dernière aurait alors confié son admiration pour Édith Piaf, donnant des idées au chef d’État : et si elle reprenait les plus grands titres de la chanteuse française décédée en 1963 ?

Le média l’affirme clairement : Aya Nakamura aurait accepté la demande de chanter aux Jeux Olympiques de Paris. La perspective de la voir reprendre du Édith Piaf risque d’en surprendre plus d’un !