Booba dézingue le style vestimentaire de Damso inspiré de Kanye West

L’apparition très remarquée de Damso ce samedi n’a pas échappé à Booba. Le fondateur du 92i n’a pas pu s’empêcher de critiquer sévèrement son ancien compère, notamment son style vestimentaire, en le comparant à Kanye West. Le DUC n’a pas mâché ses mots envers Dems.

Plutôt discret médiatiquement depuis le début de l’année, Damso a récemment fait une intrigante annonce en créant un profil TikTok nommé « byh.mouvement ». Il a ainsi laissé sous-entendre la préparation d’une session d’enregistrement en studio ainsi qu’une interview à venir avec Mehdi Maïzi, deux événements programmés pour ce samedi 2 mars à Paris. Le message disait : “BĒYĀH session studio d’enregistrement 02.03.2024 PARIS + Interview Mehdi”. L’auteur de Lithopédion a tenu sa promesse en organisant un Pop-Up Store et une séance studio avec ses fans. Cette dernière s’est déroulée à l’arrière de la boutique éphémère, dans une pièce vitrée, en présence de l’animateur de l’émission Le Code. L’artiste belge a étonné le public avec son nouveau look, notamment en ayant rasé sa barbe.

Damso crée le buzz avec un nouveau look, Booba s’en moque ouvertement !

Le changement de style radical de Damso a suscité de vives réactions sur le web, et celle de Booba n’est pas tendre. B2O s’est moqué ouvertement de Dems sur X, anciennement Twitter. “Le succès, c’est vraiment, mais vraiment pas pour tout le monde. RDV en 2025 zarma je pars en camping-car zarma mais tellement d’égo, c’est plus fort que lui y se fout de la gueule de tout le monde à faire le génie mystérieux et y revient en chaussettes, épaulettes, kimono, mais quel grand fdp”, a déclaré Kopp en publiant des photos de l’ancien membre du 92i vêtu d’un habit semblable à un kimono tout noir avec des épaulettes.

Booba a ensuite ajouté des montages de Damso et de Kanye West, soulignant leur style vestimentaire similaire. “Il se prend pour Kanye West”, rigole un internaute, auquel l’interprète de Dolce Camara a répondu.

Le succès c’est vraiment mais vraiment pas pour tout l’monde. Rdv en 2025 zarma j’pars en camping car zarma mais tellement d’égo c’est plus fort que lui y s’fout d’la gueule de tout l’monde à faire le génie mystérieux et y revient en chausettes épaulettes kimono mais quel grand… pic.twitter.com/CU6XCUUYa1 — Booba (@booba) March 2, 2024