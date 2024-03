Damso choque les fans avec son physique métamorphosé

Damso surprend ses fans avec un changement d’apparence radical ! En pause musicale avant son retour programmé pour 2025, Dems a surpris ses fans avec un changement d’apparence radical qui en a choqué plus d’un. Le rappeur belge a été aperçu lors d’un déplacement en région parisienne avec son nouveau look, arborant une barbe rasée et laissant place à un visage juvénile.

Le physique surprenant de Damso !

Après la sortie de QALF et une tournée conséquente, Damso a enchaîné les collaborations comme avec Aya Nakamura et dont la dernière en date avec Werenoi sur le single “Pyramide“, laissant entendre que ce featuring pourrait être le dernier de sa carrière. Le rappeur avait également confié prendre une pause pour réaliser son rêve de voyager en camping-car avant de revenir avec un nouvel album l’année prochaine, intitulé “BĒYĀH”, qui pourrait bien être le dernier de sa carrière.

C’est ce week-end que Damso a été aperçu avec un physique surprenant et très différent de son image habituelle lors d’une apparition remarquée à Paris. Il a coupé sa barbe et a ôté les lunettes de soleil qu’il porte habituellement en public. C’est à l’occasion d’un Pop Up store rue Turenne à Paris ce samedi que Dems s’est affiché avec ce nouveau style. Il a également improvisé une séance d’enregistrement dans un studio éphémère situé dans la capitale française. Le lendemain, il a été filmé en compagnie de sa compagne au défilé Balenciaga. “DAMSO il a 19 ans ? La barbe change un homme”, “C’est john coffee enfaite”, “Comme James Harden à ses débuts”, “Je ne pensais jamais dire ça de ce personnage un jour, mais il a l’air gentil Ce sont ses meilleures photos”, “Même à 19 ans il avait l’air plus vieux que là “ ont réagi les internautes en découvrant les images du Belge dont la métamorphose le rajeuni.

Les internautes n’ont pas manqué de réagir à la métamorphose de Damso, le rajeunissant considérablement. Damso devrait également dévoiler prochainement une interview inédite avec Mehdi Maïzi pour son émission “Le Code” diffusée sur Apple.

DAMSO il a 19 ans ? La barbe change un homme 😂 pic.twitter.com/iCZFjj38MM — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) March 2, 2024

Damso a improvisé une séance studio à Paris en compagnie de ses fans cet après midi 🎶pic.twitter.com/XXP3W346HS — WRLD (@wrld_mag) March 2, 2024

🚨DAMSO a balancé une nouvelle EXCLU lors de son POP-UP ! pic.twitter.com/vLfinLyKKo — RAPLUME (@raplume) March 2, 2024