Rohff accuse Booba d’être le Diddy français suite au scandale d’agressions sexuelles

Le clash entre Booba et Rohff n’a pas de fin. Les deux rappeurs ont de nouveau repris les hostilités, et Housni n’a pas hésité à évoquer le scandale des agressions sexuelles de Diddy pour répliquer aux attaques de B2O.

Tous les sujets sont désormais prétextes à provocation entre Booba et Rohff. B2O a relancé les hostilités en publiant sur Spotify une annonce pour un concert à venir d’Housni organisé par le Poney Club de Blagnac. Il a ensuite posté l’affiche de la programmation du festival La Kermesse, où l’on voit le rappeur du 94 aux côtés de K-maro, Alizée, Amine, Colonel Reyel, Larusso, Jessy Matador, L5, O-zone, Laam ou encore Willy Denzey, des chanteurs des années 90-2000. “Rohff poney club ? Vraiment ?“, interroge Kopp en mentionnant son ennemi avant d’ajouter “on m’envoie ça aussi, c’est réel ? “La kermesse” ? Nan!!! ROH2KEH” avec plusieurs émojis “mort de rire” dans ses deux tweets pour continuer de le ridiculiser. La réponse d’Housni n’a pas tardé, et il a décidé de sortir l’artillerie lourde.

Booba tente de faire passer Rohff pour un ringard !

Depuis quelques jours, la polémique P. Diddy secoue le rap américain. Suite à des accusations d’agressions sexuelles, le célèbre rappeur est notamment accusé d’avoir eu une relation avec Meek Mill. Ce dernier a démenti cette affaire d’homosexualité avec Puff Daddy en affirmant “Le but est de discréditer la communauté hip-hop. […] Je détruirai toute célébrité qui essayerait d’agir étrangement avec moi.”, mais la polémique a pris beaucoup d’ampleur ces derniers jours et a suscité les commentaires du rappeur du 94.

Selon Rohff, le même type d’affaire pourrait agiter le rap français, “Ceux qui ont plus de 2 neurones vont comprendre pourquoi il y a 2 mouvements « dans le rap »… Y compris en France… Qui s’ressemble s’assemble. Rap français #BalancetonDiddy ou tais-toi à jamais.”. Il estime que le même type de scandale se déroule dans le milieu en France et va encore plus loin en faisant un lien entre Booba et P. Diddy. “Qui a fait le poney ? Qui était le jockey, B2zeub ou Diddy ? J’ai ma petite idée“, ou encore “Double poney comme toi et Diddy ? Qui a fait le jockey ? t’as payé l’intro en nature, on le sait“, commente Rohff en réaction à l’un des tweets de Booba, dans lequel ce dernier a ressorti une photo de la rencontre entre le fondateur du 92i et P. Diddy accompagnée de la légende “Et si c’était lui le Diddy FR ?“.

Le clash entre Booba et Rohff est loin d’être terminé. La réponse de B2O ne se fera sans doute pas attendre, et on peut s’attendre à ce que les deux rappeurs continuent à se lancer des piques acerbes. Les deux artistes ont collaboré en 2010 sur le single “Caesar Palace” extrait de l’album Lunatic.