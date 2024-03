Validé : Franck Gastambide prépare la saison 3 de la série

Peu d’informations ont été diffusées pour le moment sur la nouvelle saison de la série Validé réalisée par Franck Gastambide, mais une troisième saison va arriver pour nous offrir une suite de cette série sur le rap français et suivre les aventures du label Apash Music de William et Brahim.

Validé : une saison 3 en préparation, c’est confirmée !

Après le succès des deux premières saisons, Franck Gastambide avait émis des doutes sur une suite à donner à sa série Validé. Il évoquait une envie de réaliser d’autres projets et de se consacrer à d’autres formats que la production d’une série télévisée. Il s’est notamment illustré avec la réalisation du long métrage “Medellín” et des rôles d’acteur dans les films “Le Salaire de la peur”, “3 jours max” ou encore “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”. Il est aussi à l’affiche du casting de la dernière saison du programme “LOL: Qui rit, sort” sur Prime Vidéo. L’acteur révélé avec Les Kaïra se consacre également à la production de la série sur le MMA, “La Cage”, à venir très prochainement sur Netflix.

En plus de tous ses projets, Franck Gastambide n’a pas entièrement mis de côté sa série Validé et une troisième saison est finalement bien programmée. Le casting de cette prochaine saison vient de débuter. Canal Plus a commandé une troisième saison au réalisateur français de la série à succès consacrée au rap français. De nombreux rappeurs français ont participé au tournage des deux saisons précédentes.

Pour l’instant, très peu d’informations sont connues. Cast Prod vient de lancer le casting avec la publication de l’annonce suivante : « Casting comédiens pour des rôles dans la saison 3 de la série Validé, réalisée par et avec Franck Gastambide. La production recherche notamment les profils suivants pour des petits rôles : un homme d’origine albanaise, de 40 à 50 ans. Des hommes de corpulence musclée et imposante de 25 à 35 ans. ». Ce communiqué confirme la préparation de la troisième saison mais sans donner davantage d’indications.