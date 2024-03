Ça continue de chauffer entre Cédric Doumbé et Baki à 2 jours du combat !

Pour débuter la semaine, Cédric Doumbé et Baki ont encore fait grimper la pression avant leur confrontation en enchaînant les provocations sur les réseaux. Baysangur “Baki” Chamsoudinov est prêt physiquement et l’a affiché dans ses dernières vidéos et photos relayées sur les réseaux, tandis que “The Best” affirme encore mettre KO son adversaire, qu’il n’hésite pas à tourner en ridicule en assurant avoir préparé l’ambulance pour le soigner après leur combat.

Ce jeudi 7 mars à l’Accor Arena, Cédric Doumbé va faire face à Baki dans la cage du PFL. Les deux combattants, invaincus dans l’octogone, vont en découdre dans un affrontement très attendu et font monter le buzz avant cet événement. En effet, les deux hommes continuent de se chercher sur les réseaux. Doumbé vient de publier une vidéo YouTube de plus de 13 minutes pour se moquer de son rival en se mettant en scène dans la peau d’un infirmier avec une ambulance pour réanimer Baki après son KO. La vidéo a dépassé le million de vues en 1 jour.

Baki, de son côté, s’amuse de la présence de Doumbé à la Fashion Week : “Qu’ils se mettent sur le trottoir les fashions là, nous on bosse nous”, a-t-il commenté sur Twitter en s’affichant à l’entraînement pour peaufiner sa préparation au combat de jeudi. “Mais entraînement pourquoi au juste, c’est un guedin”, a répondu “The Best”.

Les combattants devaient se retrouver ce lundi soir dans les rues parisiennes pour le premier “face off” avec une séance photos près de la tour Eiffel, mais Baki n’a visiblement pas souhaité attendre son adversaire, en retard pour la confrontation : “30 min à attendre pendant que tu te maquilles pour la fashion week, j’ai entraînement moi”. “Sinon t’es au courant que dans la cage, tu ne pourras pas fuir ? Je vais faire ça vite, t’inquiète. Lâche ça, le Rendez-vous c’était à 21:30 tu es parti à 21:32”, a répliqué l’ancien champion de kickboxing en affirmant que Baysangur Chamsoudinov a quitté le lieu de la rencontre seulement deux minutes après l’heure du rendez-vous.

🚨 Cédric Doumbé vs. Baysangur Chamsoudinov : le face à face devant la Tour Eiffel ! ⛏️ ➡️ Ce jeudi, la France va trembler 🇫🇷🔥#PFLParis pic.twitter.com/xcU1ZKXpg9 — ActuMMA (@actu_mma) March 4, 2024

30 min à attendre pendant que tu te maquilles pour la fashion week, j’ai entraînement moi https://t.co/pGQIOwlPgE pic.twitter.com/LIiLaK1a3U — Baki Hanma (@BaysangurHanma) March 4, 2024

Mais entraînement pourquoi au juste 😂 c’est un guedin. https://t.co/n97ceFqiB2 — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) March 4, 2024