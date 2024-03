Aya Nakamura s’énerve contre Hanouna ! L’animateur de TPMP répond

Ça chauffe sur le réseau social Twitter entre Aya Nakamura et Cyril Hanouna ! L’interprète franco-malienne a exprimé son dégoût face à une banderole raciste affichée à Paris et révélée par le média d’extrême droite “Livre Noir” avant de s’en prendre à l’animateur de TPMP, ce dernier a directement répliqué.

Aya Nakamura attaque Cyril Hanouna et lui fait passer un message

“Vous pouvez être racistes, mais pas sourds… C’est ça qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats, etc., mais je vous dois quoi en vrai ? Rien”, commente Aya Nakamura en réaction à la banderole insultante concernant sa présence aux JO pour chanter à la cérémonie d’ouverture. Sur cette banderole, les militants souhaitent qu’elle performe au marché de Bamako et non à Paris. La chanteuse a ensuite enchaîné avec un message adressé à Cyril Hanouna suite au passage dans son émission “Touche Pas à Mon Poste” (TPMP) dans lequel il a lancé avec ses chroniqueurs un débat sur la polémique d’Aya aux JO et a invité Verlaine Djeni. “Vous voyez le racisme partout, c’est désopilant”, peut-on entendre avant que Gilles Verdez ne tente de défendre l’interprète du hit “Pookie”.

“Cyril Hanouna, tu te prends pour qui ? Tu as ramené un ‘renoi’ pour me représenter ?! Allez, désabonnez-vous s’il vous plaît“, a-t-elle tweeté suite à cette séquence sur les propos de ses détracteurs dans le programme télévisé en mentionnant Hanouna pour tenter de l’interpeller et de lui demander d’arrêter de suivre son compte Twitter.

“Hello Aya, mais que se passe-t-il ? Tu crois que tu as entendu des propos atroces sur toi ? Personne ne t’a représentée ! Verlaine est juste un gars qui donnait son avis, face aux chroniqueurs ! Ne crée pas des problèmes là où il n’y en a pas ! Et Gilles Verdez t’embrasse, c’est le plus important ! Paix et amour”, s’est défendu le présentateur de C8 pour expliquer que son invité ne l’a pas représentée mais qu’il a fait part de son avis personnel et que Gilles Verdez l’apprécie pour tenter d’apaiser les tensions.

Hello Aya mais que passa tu crois que t as entendu des bail atroces sur toi? Personne t’a représenté ! @__Verlaine__ est juste un gars qui donnait son avis, face aux chroniqueurs ! Ne crée pas des pbs là ou y en a pas! Et @gillesverdez t embrasse c le + important! Paix et amour🙏🏽 https://t.co/qkd0zqQYNa — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 10, 2024