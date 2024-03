Voici le Top 5 des rappeurs francophones aux singles de diamant

Les rappeurs francophones sont habitués à décrocher de nombreuses certifications. Ninho est d’ailleurs le recordman de certifications en France, mais quels sont ceux qui ont le plus de singles de diamant ? Le média Twitter RapFrActus, suivi par plus de 565 000 internautes, vient de nous donner la réponse avec le classement du Top 6.

En France, pour un morceau, le single de diamant est la certification la plus prestigieuse. Jul, avec “Bande Organisée” featuring SCH, Naps, Kofs, Soso Maness, Elams, Houari et Solda, a d’ailleurs signé le record du single de diamant le plus rapide de l’histoire en France. Le titre est désormais cinq fois diamant avec plus de 250 millions de streams.

Ninho largement en tête devant Damso et Jul !

Dans les certifications établies par le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), c’est Ninho qui arrive en tête du classement du plus grand nombre de singles de diamant obtenus, à partir du seuil de 50 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Ninho cumule en effet 54 singles de diamant, il devance largement le second de ce classement, le Belge Damso avec un total de 34, soit 20 singles de moins que N.I. Jul prend place sur la dernière marche du podium avec un cumul de 25 singles de diamant, soit 9 de moins que Dems.

Dans la suite du Top 6, Nekfeu est quatrième avec un score de 20, suivi de Booba cinquième avec 19. B2O est à égalité avec Gazo en ayant aussi 19 et enfin Niska prend la sixième place avec un total de 18.