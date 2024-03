Kalash Criminel révèle pourquoi son feat avec Bobby Shmurda a disparu

La disparition de la collaboration entre Kalash Criminel et Bobby Shmurda a intrigué les fans du rappeur français. Il vient enfin de livrer l’explication sur la suppression du couplet de l’artiste américain sur le titre “Ngannou”.

Fin février, Kalash Criminel a fait son retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé “Bon Courage”. Le projet, qui comporte plusieurs featurings avec Freeze Corleone, La Fève, Josman et Bobby Shmurda, s’est écoulé à 5 386 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation. Cependant, les fans de l’artiste originaire du 93 se sont étonnés de la disparition du couplet de Shmurda sur leur collaboration. Même s’il ne s’est pas exprimé sur le sujet dans un premier temps, Kalash Criminel s’est justifié de cette suppression en révélant les détails de leur rencontre dans une interview avec le média Hyconiq.

Voici pourquoi Kalash Criminel a retiré le couplet de Bobby Shmurda !

Avant la sortie de son album, Kalash Criminel avait fièrement raconté les anecdotes de sa collaboration avec Bobby Shmurda dans un entretien avec BFM TV. Il avait notamment décrit que la connexion avait eu lieu par l’intermédiaire de son photographe et que l’Américain, après avoir écouté l’un des titres du Français, avait souhaité travailler avec lui sur un morceau. Les deux rappeurs se sont ensuite rencontrés en studio afin d’enregistrer le single “Ngannou” produit par Geenaro et Ghana Beats. Cependant, Kalash Criminel s’impose une règle stricte depuis le début de sa carrière : il ne paye pas pour avoir un featuring d’un autre artiste. Shmurda a tout d’abord accepté cette condition, déclarant : “Non, moi, tu ne me paies pas”. “C’est vraiment un feat qui s’est fait à l’humain”, explique notamment le rappeur cagoulé.

Cependant, quelques jours après la parution du projet “Bon Courage”, Bobby Shmurda change de position. Il demande à Kalash Criminel de payer les frais de prise en charge de son entourage pour sa venue en France et commence ensuite à évoquer une rémunération de 10 000 euros pour son couplet sur la chanson “Ngannou”. Ne souhaitant pas rémunérer l’Américain comme évoqué précédemment, le ton est monté entre les équipes des deux artistes. Le Français a finalement pris la décision de modifier la version du morceau disponible sur l’album avec uniquement son couplet et de le nommer “Ngannou sans Bobby” afin d’éviter une procédure en justice.