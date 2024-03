Booba et Sadek se clashent encore sur la promotion d’escroquerie

Entre Booba et Sadek, les hostilités se poursuivent. Aucun des deux rappeurs ne lâche l’autre. Au moindre tacle du premier nommé, le second répond dans la foulée, comme le prouvent encore les derniers échanges tendus entre les deux rappeurs sur le réseau social Twitter.

Dernièrement, Sadek a annoncé son intention de mettre fin à sa carrière de rappeur et de présenter ses nouvelles activités : devenir Youtubeur, ouvrir une boutique de vente de beignets ainsi qu’un restaurant, tout en assurant être multimillionnaire. “L’énergie est bonne en ce moment… On me dit à l’oreillette qu’il a tout mangé”, s’est amusé à commenter Booba suite au tweet de Dek-Sa sur cette reconversion. Ce dernier l’a ensuite remercié pour lui avoir fait de la publicité gratuite sur son compte Twitter : “Merci de promouvoir mes beignets”.

Comme souvent, les deux rappeurs ennemis n’en sont pas restés à un simple échange. Sadek a également livré plusieurs conseils d’investissements dans la crypto-monnaie pour expliquer à ses abonnés sur les réseaux comment faire pour gagner de l’argent. Booba a donc mené son enquête et a découvert que l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance fait la promotion d’une plateforme nommée Bitget, illégale selon la loi française. En effet, la publication publicitaire de Dek-Sa a été épinglée par l’AMF, l’Autorité des marchés financiers, comme une société étant dans l’illégalité dans notre pays. Cette promotion diffusée par le rappeur est formellement interdite en France.

Habitué à dénoncer les fraudes des influenceurs, B2O n’a pas manqué de relever cette escroquerie avec le message à son rival : “Sadek, Eh bourguibus eh oh!”. Cela n’a pas affecté Sadek, qui s’est encore réjoui de la publicité gratuite de son rival tout en lui proposant ironiquement ses services pour le trading : “Encore une pub gratuite. Tu veux un accès au groupe privé « trading et chamallow » toi aussi ! Il fallait venir hier, on n’accepte personne jusqu’au 10 avril.“.

Le conflit entre Booba et Sadek n’est pas proche de trouver une issue. Les deux hommes continuent de scruter les activités de l’autre pour se tacler mutuellement.

Merci de promouvoir mes beignets et mes couscous 🤠 , je dois payer Anne ? https://t.co/acjjRJBz1j — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) March 8, 2024