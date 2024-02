Sadek met fin à sa carrière de rappeur pour devenir YouTubeur

Sadek arrête le rap !

Sadek vient de faire une annonce très surprenante sur son avenir ! Après avoir été très productif, ses derniers mois avec la sortie de trois projets en 2023, “Changement de propriétaire”, “Ouvert tout l’été” et “Nique le casino 2“, le rappeur du 93 affirme mettre fin à sa carrière.

Depuis son premier album en 2013 avec “Les frontières du réel“, Sadek s’est fait une place dans le paysage du rap français en enchainant également des nombreuses collaborations en compagnie de Ninho, Soprano ou encore SCH. En plus de la musique, l’artiste originaire du 93 se consacre aussi à d’autres activités comme le cinéma avec trois apparitions dans les films “Tour de France”, “Fleuve noir” ou encore “En passant pécho” et semble désormais prêt à oublier le rap et poursuivre une autre carrière que celle de rappeur.

YouTubeur, la nouvelle carrière du rappeur du 93

En effet, plusieurs messages sur le réseau social X, Sadek a fait part de son intention de stopper à la musique pour devenir YouTubeur et devenir vendeur de beignets, “Bonjour à tous j’ai décidé d’arrêter le rap, je vais devenir YouTubeur et je vais vendre des beignets aussi.”. “J’ai commencé le rap par conviction. Je l’arrête aujourd’hui aussi par conviction. La boucle est bouclée” précise-t-il ensuite sur ce choix en se justifiant d’avoir fait ce qu’il avait à faire dans le rap tout en affirmant avoir définitivement pris sa décision.

“Si ça fonctionne super bien, déjà 15 leçons livrées, c’est juste que j’avais envie d’arrêter la musique et de me lancer dans la vente de beignets. Sinon ce soir, on parle DAO, rejoins-nous, on peut t’aider toi aussi bg”, ajoute Sadek dans un autre tweet pour inviter sa communauté à le rejoindre dans ce projet afin de le soutenir alors qu’il s’est aussi lancé dans le secteur de la cryptomonnaie.

Bonjour à tous j’ai décidé d’arrêter le rap, je vais devenir YouTubeur et je vais vendre des beignets aussi. #Freaks pic.twitter.com/ivuyalR2uu — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) February 25, 2024

J’ai commencer le rap par conviction

Je l’arrête aujourd’hui aussi par conviction .

La boucle est bouclée 🫡 https://t.co/VlNjHhcZ0j — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) February 25, 2024